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"Necesito que llegue con toda la fuerza de los argentinos”: el emotivo video con el que la AFA confirmó la lista para el Mundial

Lionel Scaloni encabezó el anuncio oficial de los 26 convocados para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Hubo sorpresas importantes entre los elegidos y también ausencias de peso.

Hoy 19:22
Mundial

La Asociación del Fútbol Argentino presentó oficialmente la lista de 26 convocados de la Selección Argentina para el Copa Mundial de la FIFA 2026 con un emotivo video protagonizado por Lionel Scaloni y Marito, el histórico utilero del seleccionado nacional.

En la pieza audiovisual difundida por la AFA, el entrenador campeón del mundo le entrega la lista a Marito y le dice una frase cargada de sentimiento: “Necesito que esto llegue con toda la fuerza de los argentinos”. La respuesta del utilero fue inmediata: “Yo me encargo”. A partir de allí, distintas personas a lo largo del país comienzan a pasarse la nómina hasta que finalmente se revelan los nombres elegidos para la Copa del Mundo.

Entre las principales novedades aparece la ausencia de Marcos Acuña, lateral de River Plate que quedó afuera de la convocatoria. Tampoco fue incluido Franco Mastantuono, joven futbolista del Real Madrid que era una de las grandes incógnitas de la lista final.

En contrapartida, el DT apostó por algunas caras nuevas y futbolistas con menor recorrido en la Mayor. Entre ellos sobresalen Valentín Barco, surgido de Boca Juniors, y Nicolás Paz, actual jugador del Como. Además, finalmente el mediocampista elegido por Scaloni fue Giovani Lo Celso, quien logró meterse en la nómina definitiva.

Con Lionel Messi como líder futbolístico y emocional, la Selección Argentina buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y volver a hacer historia en la máxima cita del fútbol mundial.

La nómina oficial de 26

  • Emiliano Martínez
  • Gerónimo Rulli
  • Juan Musso
  • Gonzalo Montiel
  • Nahuel Molina
  • Nicolás Otamendi
  • Cristian Romero
  • Leonardo Balerdi
  • Lisandro Martínez
  • Nicolás Tagliafico
  • Facundo Medina
  • Valentín Barco
  • Giovani Lo Celso
  • Nico Paz
  • Enzo Fernández
  • Leandro Paredes
  • Alexis Mac Allister
  • Rodrigo De Paul
  • Exequiel Palacios
  • Nicolás González
  • Giuliano Simeone
  • Thiago Almada
  • Lionel Messi
  • Julián Álvarez
  • Lautaro Martínez
  • Flaco López

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