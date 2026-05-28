Silva Neder: "Santiago del Estero consolida un modelo equilibrado entre la eficiencia estatal y el impulso al sector privado"

El vicegobernador destacó que la provincia se ubica cerca de la media nacional en cantidad de empleados públicos por habitante y defendió el modelo de equilibrio fiscal y promoción del sector privado impulsado por la gestión provincial.

Hoy 19:41

Un reciente informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, reveló las profundas asimetrías del mercado laboral del país en 2026, ubicando a Santiago del Estero en una posición de notable equilibrio, muy cerca de la media nacional y lejos de los distritos con mayor dependencia estatal.

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Al respecto, el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, fue contundente: “Los números reflejan una administración responsable; Santiago del Estero no está en los extremos de la dependencia estatal, sino que sostiene una estructura ordenada y orientada a la prestación de servicios esenciales, tal cómo lo impulsó desde 2005 el exgobernador Gerardo Zamora y lo ratifica la actual gestión del gobernador Elías Miguel Suárez”.

Si bien, el relevamiento detalla que el promedio nacional se sitúa en 50 trabajadores públicos por cada 1.000 habitantes, Santiago del Estero tiene un promedio de 52.

Mientras hay provincias que duplican y triplican ese indicador, el posicionamiento de Santiago del Estero consolida un ordenamiento fiscal sostenido en el tiempo que evita utilizar al Estado como único amortiguador social.

Silva Neder ponderó la resiliencia y el perfil de desarrollo que viene consolidando la provincia: “No podemos analizar la realidad laboral mirando una sola variable. La verdadera transformación está en el fuerte impulso que le damos al sector privado mediante incentivos fiscales, el desarrollo del turismo científico, cultural y deportivo, la inversión tecnológica y el acompañamiento a todo tipo de iniciativa privada”.

Asimismo, subrayó que la estabilidad institucional y el superávit fiscal son las herramientas clave para captar inversiones en la etapa competitiva que viene. “El empleo público en nuestra provincia se complementa con un sector privado al que estimulamos constantemente. Nuestra meta es clara: consolidar un entorno competitivo para que el crecimiento se traduzca de manera directa en más y mejor empleo privado registrado para todos los santiagueños”, concluyó.