Se realizó una jornada por el “Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres”

La actividad se desarrolló en el Obrador San Fernando con espacios de concientización, diálogo y promoción del cuidado integral de la salud femenina.

Hoy 13:25

En el Obrador San Fernando se llevó a cabo una actividad de concientización en el marco del “Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres”, impulsada por el Programa Municipal del Cuidado Integral de la Mujer, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La jornada tuvo como objetivo promover la importancia del cuidado integral de la salud de las mujeres, fomentando la prevención, la información y el acceso a herramientas que contribuyan al bienestar físico y emocional.

Durante la actividad se compartieron espacios de diálogo, reflexión y concientización, fortaleciendo el acompañamiento y la promoción de derechos, en línea con las políticas públicas que impulsa la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani en beneficio de la comunidad.

Desde el municipio destacaron la importancia de continuar desarrollando acciones territoriales que permitan acercar programas y servicios a los diferentes sectores de la ciudad, promoviendo una sociedad más inclusiva, saludable y comprometida con el cuidado integral de las mujeres.