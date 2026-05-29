Falsa emergencia: la emotiva despedida que recibió un bombero al jubilarse de parte de sus compañeros

Los compañeros de cuartel de David habían ideado todo. Cuando iban de camino a la dirección indicada, les avisaron por radio que suspendan la salida y frenen a un costado.

Hoy 13:39

Un bombero fue sorprendido por sus compañeros con una emotiva despedida en su último día de servicio. Simularon un falso operativo y transmitieron por la radio del móvil un comunicado con sentidas palabras que lo hicieron emocionar hasta las lágrimas.

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El episodio se registró en el Cuartel de Bomberos de Coronel Moldes, en Córdoba. “Después de tantos años de servicio, compromiso y entrega, el bombero David Cocer comienza una nueva etapa: su merecida jubilación“, escribieron desde de las redes de la institución junto al video del momento.

Los compañeros de cuartel de David habían ideado todo: crearon una falsa emergencia que lo obligó a subir a un móvil junto a dos colegas. Cuando iban de camino a la dirección indicada, les avisaron por radio que suspendan la salida y frenen a un costado.

“¿Qué pasó?“, preguntó David por la radio de comunicación, y a continuación la operaria le leyó una emotiva carta de despedida. “Se informa que la emergencia ha sido controlada por el tiempo y la dedicación”, comenzó.

“Hoy finaliza el servicio operativo del bombero David Cocer, después de décadas de abnegación y sacrificio, se le ordena disfrutar el descanso tras el deber cumplido“, escuchó el agente y se dio cuenta enseguida que era un homenaje por su último día.

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“Su nombre queda grabado en la historia de este cuartel como ejemplo de disciplina, vocación y compañerismo. Y es que hoy, no sólo despedimos a un bombero, despedimos a un compañero que dejó una huella imborrable en cada uno de nosotros“, continuó.

Luego, destacó la labor y la entrega de David durante sus años de servicio: “Vos fuiste un pilar en cada salida, en cada viaje, con tus palabras de aliento, con tu mirada atenta y ese compromiso silencioso de siempre cuidar a los demás“.

“Tu legado seguirá viviendo en este cuartel. En cada sirena, en cada guardia y en cada bombero que continúe este camino. Unidad 21, proceda a retornar al cuartel bajo una lluvia de honores. Gracias por tu servicio, David. La familia bomberil te espera", concluyó el comunicado.

En la publicación difundida en las redes sociales oficiales de los bomberos, agregaron más palabras de gratitud para con el agente: “Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa, con el orgullo de haber cumplido una labor enorme al servicio de la comunidad. ¡Gracias por todo, David! Este cuartel siempre será tu casa“.