Bombazo en River: Nicolás Otamendi será refuerzo y firmará antes del Mundial

El defensor campeón del mundo cumplirá su sueño de jugar en el Millonario y se convertirá en una de las grandes incorporaciones del mercado de pases.

Hoy 14:11

“Todo el mundo sabe que soy hincha de River”. La frase de Nicolás Otamendi se repetía desde hace años y ahora finalmente se convertirá en realidad. En la primera gran bomba del mercado de pases, el defensor campeón del mundo será nuevo jugador de River Plate y firmará contrato antes de viajar al Mundial 2026 con la Selección Argentina.

El experimentado central de 38 años llegará al equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet para afrontar el segundo semestre de la temporada y, según trascendió, el vínculo será por 18 meses.

La llegada de Otamendi representa un salto de jerarquía enorme para un plantel que necesitaba liderazgo, experiencia y personalidad en la última línea. Después de una extensa trayectoria de 16 temporadas consecutivas en el fútbol europeo, el defensor regresará al país para cumplir uno de los grandes objetivos de su carrera.

El campeón del mundo en Qatar 2022, bicampeón de América y ganador de la Finalissima no solo aportará calidad dentro de la cancha, sino también presencia en un vestuario que ya cuenta con referentes importantes como Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y Juanfer Quintero.

En River consideran que su incorporación será clave para comandar la renovación del plantel y fortalecer una defensa que podría sufrir cambios importantes en este mercado. La continuidad de Paulo Díaz es una incógnita y además Lautaro Rivero tuvo un semestre irregular y cuenta con posibilidades de salir transferido.

Para concretar el pase, hubo un esfuerzo importante de ambas partes. Por un lado, el futbolista decidió rechazar una millonaria oferta del Al Nassr de Cristiano Ronaldo, priorizando el deseo personal y familiar de vestir la camiseta del Millonario.

Del otro lado, la dirigencia riverplatense venía trabajando desde hace tiempo en silencio para encontrar el momento ideal y avanzar con la negociación. Finalmente, River logró cerrar uno de los fichajes más impactantes del fútbol argentino en los últimos años.