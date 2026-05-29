Javier Milei viajará a EE.UU. y participará de los festejos por el Día de la Independencia

El Presidente tendrá actividades en Nueva York durante el 4 de julio, en un viaje cuyo cronograma aún no fue detallado.

Hoy 14:45

El presidente Javier Milei viajará a los Estados Unidos para estar presente en ese país el 4 de julio, fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia. La información fue confirmada desde la Quinta de Olivos y la primera parada de ese viaje será la ciudad de Nueva York.

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“El viaje se va a hacer”, confirmaron fuentes inobjetables. Se trata de una información que circulaba como una posibilidad desde hace semanas: Infobae ya lo había publicado en abril y ayer Clarín le dio más posibilidad al hecho. Finalmente terminó por confirmarse esta jornada.

No se descarta que una vez de arribar al distrito neoyorquino luego se dirija a otras ciudades del país. “De ahí se irá moviendo”, aclaró otra fuente de Presidencia en referencia a este último punto.

No se trata de un aniversario más. Al menos no para Donald Trump, que busca conmemorar los 250 años de la adopción de la Declaración de Independencia de 1776, la cual marcó la separación formal del Imperio Británico. De hecho, funcionarios de la Casa Blanca impulsan un billete de 250 dólares con el retrato del actual presidente. Esto supondría la primera aparición de una persona viva en la moneda estadounidense en más de 150 años.

La concurrencia de Milei a los actos por el 4 de julio coincidirá temporalmente con la realización del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, el Presidente confió a su entorno más íntimo semanas atrás que no tiene planeado ir a ninguno de los partidos de Argentina.

Aun así, en esos días habrá potenciales partidos que pueden tocarle a la Selección dependiendo cómo se desempeñe en la fase de grupos. Si sale primera deberá jugar en 16avos de final en el Hard Rock Stadium de Miami ante el 2° puesto del Grupo H (conformado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde). Si gana, en octavos de final la albiceleste debería viajar a Atlanta, Georgia, para afrontar su partido en el Mercedes Benz Stadium.

Con este viaje que se dará dentro de un mes, Milei habrá viajado a territorio estadounidese 18 veces desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023.

La última vez que Milei voló hacia Estados Unidos fue a comienzos de mayo con el objetivo de disertar en la 29° Conferencia Global del Instituto Milken. La visita incluyó dos instancias previas: una reunión con el presidente de la institución anfitriona, Michael Milken, y un encuentro posterior con un grupo reducido de empresarios. Allí fue con el ministro de Economía, Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno.

El Presidente marca que sus reiterados viajes a Estados Unidos se encuadran con su alineamiento irrestricto con esa potencia y que sirve para amplificar la imagen de su gobierno para inversores extranjeros. De hecho, pese a que tuvo momentos en los cuales cedió en ir en ocasiones de puntual tensión política interna, nunca dejó de ir con cierta regularidad a diferentes tipos de eventos: ya sean de caracter oficial o para eventos organizados por fuera de la investidura presidencial.

La alianza entre ambos países se está produciendo en distintos planos de la administración. A finales de abril, Milei partició en el ejercicio naval Passex 2026 frente a la costa de Mar del Plata, donde visitó el portaaviones de propulsión nuclear estadounidense USS Nimitz. También hubo encuentros recientes de funcionarios de primera y segunda línea del Gobierno con sus pares norteamericanos. Por caso, el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Cristian Auguadra, estuvo en marzo con el director de la CIA, John Ratfcliffe en la sede central de Langley.

Esta mañana, el Presidente estuvo reunido con miembros del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y con el embajador Peter Lamelas.

La comitiva estuvo encabezada por el congresista Mario Díaz-Balart, a quien el gobierno considera una figura influyente en política exterior y América Latina dentro del Congreso estadounidense. El legislador republicano expresó públicamente su respaldo a Milei en distintas oportunidades desde el inicio de la gestión. La delegación incluye además a los republicanos Andrew Harris (Maryland), Chuck Edwards y David Rouzer (Carolina del Norte) y Jay Obernolte (California), al demócrata Henry Cuellar (Texas), al médico del Capitolio Brian Monahan y a las funcionarias Susan Adams y Erin Kolodjeski, vinculadas a la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes.