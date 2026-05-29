Silva Neder encabezó el acto por el 216° aniversario del Ejército Argentino

La ceremonia se realizó en la Plaza de Armas del Destacamento de Vigilancia Cuartel Santiago del Estero, con la presencia de autoridades provinciales, fuerzas de seguridad y veteranos de Malvinas.

Hoy 15:12

En la mañana de este viernes, se llevó a cabo el acto central en conmemoración del 216° aniversario de la creación del Ejército Argentino, hito histórico que se remonta al 29 de mayo de 1810.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ceremonia estuvo presidida por el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, quien asistió en representación del gobernador Elías Miguel Suárez.

El encuentro tuvo lugar en la Plaza de Armas del Destacamento de Vigilancia Cuartel Santiago del Estero y contó con la presencia de distintas autoridades, entre ellas: delegado del Estado Mayor General del Ejército en la provincia, coronel Juan Samuel Díaz; diputada nacional Estela Neder; ministro de Gobierno, Dr. Bernardo José Herrera; secretario Legal y Técnico, Dr. Joaquín De Arzuaga; diputadas provinciales, Nora Mercado y Graciela Luna de Japaze; secretario de Gobierno de la Capital, Walter Medina Salomón; intendente de Loreto, Prof. Ramón González; y secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera, entre otros.

También participaron, autoridades del Concejo Deliberante Capitalino, veteranos de Guerra de Malvinas y personal de las fuerzas de seguridad nacionales con asiento en la provincia.

HOMENAJE Y RECONOCIMIENTOS

La jornada comenzó con el saludo formal del Vicegobernador a la Agrupación Ejército Argentino, seguido por la entonación del Himno Nacional. Posteriormente, se dio lectura al mensaje oficial del Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

Durante su discurso, el coronel Díaz destacó el orgullo de la institución en este día, señalando que se honra "a los caídos en defensa de la Patria y por quienes defienden la integridad de nuestra nación".

RECONOCIMIENTO LEGISLATIVO

En el marco del acto, se hizo entrega de la Declaración de Interés emitida por la Cámara de Diputados de la provincia, la cual engloba a todas las actividades conmemorativas de esta fecha patria.

Asimismo, se entregaron plaquetas recordatorias y reconocimientos especiales a los miembros del Ejército Argentino.