Una motociclista resultó gravemente herida tas chocar con un auto en Av. Belgrano y Salta

El siniestro vial ocurrió en una transitada esquina de la ciudad. Una mujer que viajaba en motocicleta junto a su hijo terminó sobre el asfalto y aguardaba la llegada de la ambulancia.

Hoy 15:58

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de avenida Belgrano y calle Salta, en horas de la siesta de este viernes, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta, generando preocupación entre los ocasionales testigos que se encontraban en la zona.

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De acuerdo con las primeras versiones, el conductor del automóvil habría realizado una maniobra de giro y, por causas que se intentan establecer, la motocicleta no logró advertir la acción a tiempo y terminó impactando en la parte trasera del vehículo.

Tras el choque, la mujer que conducía la moto cayó pesadamente sobre el pavimento, mientras que su hijo, que viajaba junto a ella, también quedó involucrado en el incidente.

El conductor del automóvil no sufrió lesiones y permaneció en el lugar tras el hecho. En tanto, la motociclista quedó tendida sobre el asfalto con visibles heridas, a la espera de la llegada del personal médico.

La situación generó momentos de tensión en el sector, debido al intenso tránsito que suele registrarse en esa esquina céntrica.