“Te voy a cagar a tiros”: detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte a su expareja

El procedimiento se realizó en Campo Gallo. La víctima denunció graves intimidaciones y pidió protección ante el temor por su integridad física.

Hoy 16:40

Un nuevo caso de violencia de género sacudió a la ciudad de Campo Gallo y terminó con la detención de un hombre acusado de amenazar de muerte a su expareja, en un episodio que generó la inmediata intervención judicial y policial.

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La denuncia fue realizada por Luna, quien se presentó en la Comisaría N° 8 de la Mujer y la Familia para exponer las amenazas que habría recibido por parte de su ex pareja, identificado como Verón, alias “Yona”, de 33 años.

Según consta en la presentación, el acusado le habría expresado frases intimidatorias de extrema gravedad, entre ellas: “No sos nadie… en cualquier momento te voy a cagar matando, estúpida. Te voy a cagar a tiros”, situación que provocó temor en la mujer y motivó el pedido urgente de medidas de protección.

La causa fue caratulada como “Amenazas para alarmar o amedrentar”, en el marco del artículo 149 bis del Código Penal, además de una infracción a la Ley Provincial N° 7032, bajo intervención del Juzgado de Control y Garantías de Monte Quemado.

Como resultado de las actuaciones judiciales, durante la jornada de este viernes efectivos policiales dieron cumplimiento al oficio de detención ordenado por la Justicia.

Fuentes policiales indicaron que personal de la Comisaría Comunitaria N° 18 logró ubicar al sospechoso en la vía pública, sobre calle La Salle del barrio San Vicente, donde finalmente fue reducido y trasladado a sede policial.

El acusado, oriundo de la ciudad de Frías y domiciliado actualmente en Campo Gallo, quedó alojado a disposición de la Justicia mientras continúa el avance de la investigación.

En paralelo, las autoridades analizan las pruebas incorporadas al expediente y mantienen vigentes las medidas de protección destinadas a resguardar a la denunciante frente a posibles nuevos episodios de violencia.