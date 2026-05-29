¿La Bombonera dejó de ser una fortaleza?: las cinco eliminaciones consecutivas que golpean a Boca

La caída ante Universidad Católica profundizó una preocupante estadística: el Xeneize acumula cinco eliminaciones seguidas como local en apenas 15 meses.

Hoy 17:32

Durante décadas, La Bombonera fue sinónimo de presión, mística y fortaleza para Boca Juniors. Sin embargo, en el último tiempo esa historia parece haber cambiado. La reciente eliminación en la Copa Libertadores a manos de Universidad Católica volvió a exponer una tendencia que preocupa cada vez más a los hinchas.

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Con la derrota por 1-0 ante el conjunto chileno, el Xeneize sufrió su quinta eliminación consecutiva en La Bombonera, una estadística impensada para uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

La serie comenzó en febrero de 2025 con una de las noches más dolorosas de los últimos años. Boca cayó ante Alianza Lima en la Fase 2 de la Libertadores. Tras perder 1-0 en Perú, ganó 2-1 en Buenos Aires, pero el empate global derivó en una definición por penales.

Allí, el conjunto peruano se impuso por 5-4 y dejó al equipo de Fernando Gago sin competencias internacionales durante toda la temporada.

Meses después llegó otro golpe. En los cuartos de final del Torneo Apertura 2025, Independiente se llevó una histórica victoria por 1-0 en La Bombonera gracias a un gol de Álvaro Angulo, eliminando al equipo que por entonces dirigía interinamente Mariano Herrón.

La racha negativa continuó en el Torneo Clausura 2025, ya bajo la conducción de Claudio Úbeda. En semifinales, Racing se impuso por 1-0 con un tanto de Adrián “Maravilla” Martínez y dejó afuera al conjunto azul y oro.

Aquella noche quedó marcada además por una decisión táctica muy cuestionada: la salida de Exequiel Zeballos, una de las figuras del equipo, para el ingreso de Alan Velasco. Minutos después llegó el gol de la Academia y las críticas se multiplicaron.

La cuarta eliminación se produjo frente a Huracán, en los octavos de final del Torneo Apertura 2026. Boca comenzó perdiendo tras un error de Milton Delgado, logró empatar de manera agónica, pero dos penales cometidos por Lautaro Di Lollo terminaron inclinando la balanza a favor del “Globo”, que ganó 3-2.

La última caída fue la más reciente y quizás una de las más dolorosas por el contexto. Boca necesitaba vencer a Universidad Católica para seguir con vida en la Copa Libertadores 2026, pero volvió a fallar.

El equipo cayó 1-0 ante más de 55 mil hinchas y quedó eliminado en la fase de grupos, profundizando la crisis deportiva y alimentando los cuestionamientos al ciclo de Úbeda.

Las cinco eliminaciones consecutivas de Boca en La Bombonera

Boca 2 (4) - (5) 1 Alianza Lima | Copa Libertadores 2025 - Fase 2.

| Copa Libertadores 2025 - Fase 2. Boca 0-1 Independiente | Torneo Apertura 2025 - Cuartos de final.

| Torneo Apertura 2025 - Cuartos de final. Boca 0-1 Racing | Torneo Clausura 2025 - Semifinales.

| Torneo Clausura 2025 - Semifinales. Boca 2-3 Huracán | Torneo Apertura 2026 - Octavos de final.

| Torneo Apertura 2026 - Octavos de final. Boca 0-1 Universidad Católica | Copa Libertadores 2026 - Fase de grupos.





Lo que durante años fue una garantía para Boca hoy se convirtió en un escenario de frustraciones. La revancha llegará en el segundo semestre, cuando el equipo afronte el Torneo Clausura y las instancias decisivas de la Copa Sudamericana, con la obligación de cambiar una historia que preocupa cada vez más.