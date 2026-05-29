Cómo evitar que tus empanadas se rompan al cocinarlas

Las empanadas son un plato emblemático de la gastronomía argentina, y uno de los problemas más comunes al prepararlas es que se abran durante la cocción. Con algunos trucos sencillos, podrás disfrutar de empanadas perfectas en cada ocasión.

Hoy 18:02

Las empanadas son un símbolo de la cultura gastronómica argentina, con variedades que representan cada región del país. Según un estudio de 2020, el 60% de los argentinos considera que las empanadas son uno de sus platos favoritos, lo que resalta su importancia en la cocina local.

Uno de los problemas más frecuentes al cocinar empanadas es que, al hornearlas, se abren y pierden su contenido. Esto puede resultar frustrante, sobre todo si has dedicado tiempo a prepararlas. Sin embargo, existen técnicas que pueden ayudarte a evitar este inconveniente.

Una de las claves para que tus empanadas no se abran es asegurarte de que la masa esté bien sellada. Puedes usar un tenedor o tus dedos para presionar los bordes, asegurándote de que no haya espacios por donde el relleno pueda escapar durante la cocción.

Además, es recomendable dejar un pequeño espacio en el interior de la empanada al rellenarlas. Esto permite que el vapor generado durante la cocción tenga un lugar por donde salir, evitando que la masa se rompa por la presión interna.

Otro truco útil es utilizar un huevo batido para pincelar la parte superior de las empanadas antes de hornearlas. Esto no solo les da un brillo atractivo, sino que también ayuda a sellar los bordes y a que la masa se mantenga unida durante la cocción.

La elección del tipo de masa también puede influir en el resultado final. Las masas más finas tienden a abrirse más fácilmente. Por ello, es recomendable utilizar una masa que tenga una buena consistencia y que sea adecuada para el tipo de empanadas que desees preparar.

Recuerda que el tiempo y la temperatura de cocción son fundamentales. Cocinar las empanadas a una temperatura adecuada (180-200 grados Celsius) y durante el tiempo necesario (aproximadamente 20-25 minutos) puede hacer una gran diferencia en su presentación final.