Central Córdoba se lo empató en el final a Mitre y el clásico santiagueño terminó caliente en La Banda

El Ferroviario rescató un 1-1 ante el Aurinegro en tiempo de descuento, en un partido con expulsados, polémicas y emociones hasta el último minuto.

Hoy 18:50

Central Córdoba rescató un valioso empate sobre la hora frente a Mitre al igualar 1-1 en el clásico santiagueño disputado en La Banda, por la sexta fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

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Cuando parecía que el Aurinegro se quedaba con el triunfo, apareció Yoel Gómez en tiempo de descuento para sellar la igualdad y evitar la derrota del Ferroviario en un encuentro intenso, cargado de tensión y expulsiones.

El equipo local había logrado ponerse en ventaja a los 19 minutos del primer tiempo gracias a un cabezazo de Gabriel Storniolo, que aprovechó su oportunidad y le permitió a Mitre irse al descanso arriba en el marcador.

La primera mitad se jugó con mucha intensidad y tuvo varias infracciones que derivaron en numerosas amonestaciones.

En el complemento, Central Córdoba salió decidido a buscar el empate, aunque el panorama se complicó con la expulsión de Jorge Sánchez, que dejó al conjunto ferroviario con un jugador menos.

Sin embargo, Mitre tampoco pudo sostener la ventaja numérica durante demasiado tiempo. Minutos después vio la tarjeta roja Gutiérrez, dejando a ambos equipos con diez futbolistas.

Con más empuje que claridad futbolística, Central Córdoba insistió hasta el final y encontró su recompensa en tiempo de descuento.

Tras una jugada por el sector derecho, Yoel Gómez apareció por el segundo palo y sacó un remate potente para establecer el definitivo 1-1.

El cierre estuvo marcado por el nerviosismo y las protestas. En Mitre fueron expulsados Alagastino Luna antes del pitazo final y Gallo una vez concluido el encuentro.

De esta manera, el clásico santiagueño terminó igualado en un partido caliente que tuvo de todo y dejó sensaciones encontradas para ambos equipos.

En el encuentro de Reserva, la victoria quedó en manos de Central Córdoba, que se impuso por 1-0.

Con el empate, Central Córdoba sigue tercero con 8 unidades mientras que Mitre queda en el cuarto puesto con 4 puntos.

En la próxima fecha, el Aurinegro visitará a Comercio y el Ferroviario recibirá a Güemes.