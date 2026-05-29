Nicolás Otamendi firmó su contrato en el Monumental y se convirtió en el primer refuerzo de River

Nicolás Otamendi ya es oficialmente nuevo jugador de River Plate. El experimentado defensor central firmó este viernes su contrato con el club de Núñez y quedó vinculado a la institución hasta el 31 de diciembre de 2027.

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El zaguero, que integrará la lista de la Selección Argentina para el próximo Mundial 2026, llegó al Monumental tras superar con éxito la revisión médica y concretó una de las incorporaciones más resonantes del mercado de pases.

La llegada del ex jugador de Vélez, Manchester City y Benfica era una negociación que se venía desarrollando desde hace varios meses y terminó de cerrarse en las últimas horas.

Días atrás, el propio futbolista había alimentado las especulaciones con un mensaje publicado en sus redes sociales. “Lo que viene va a ser tan bueno que vas a entender por qué tuviste que esperar”, escribió, en una frase que muchos interpretaron como una referencia a su desembarco en River.

Un refuerzo de jerarquía internacional

Otamendi llega desde Benfica, donde cerró una destacada etapa y fue una de las figuras del equipo portugués durante la temporada 2025/26.

A lo largo del último año disputó 46 partidos, participó directamente en siete goles y conquistó la Supercopa de Portugal, rendimiento que le permitió mantenerse en la consideración de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo.

La oficialización llegó a través de un comunicado difundido por River. “Este viernes 29 de mayo, el defensor selló su vínculo que lo unirá con el Club desde el 1° de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027. La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente, Stefano Di Carlo, en el despacho presidencial de la Institución”, informó el club.

River sigue en el mercado

La incorporación de Otamendi sería apenas el primer movimiento de un mercado de pases que promete ser intenso para el conjunto de Núñez.

La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo continúa trabajando para satisfacer los pedidos de Eduardo Coudet, quien busca reforzar varias posiciones del plantel.

Uno de los nombres que más avanzó es el del mediocampista uruguayo Mauro Arambarri, actualmente en Getafe, cuya llegada podría concretarse mediante un préstamo con opción de compra.

En ataque, River también negocia por Giovanni Simeone y Ángel Correa. Mientras el arribo del “Cholito” aparece cada vez más cerca, la operación por el delantero campeón del mundo continúa dependiendo de la compleja estructura financiera que analiza la dirigencia.

Con Otamendi ya confirmado, River dio el primer gran golpe del mercado y busca seguir sumando nombres de peso para afrontar el segundo semestre.