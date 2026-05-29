Tragedia en el barrio John Kennedy: hallaron un joven sin vida en un descampado

La víctima tenía 28 años y era del barrio Bosco II. Su hermano reconoció el cuerpo tras presentarse en la comisaría luego de dos días sin tener noticias de él.

Hoy 20:13

La policía identificó a un hombre que fue encontrado sin vida durante la mañana de este viernes en un descampado del barrio John Kennedy, en la ciudad Capital, en un hecho que generó profunda conmoción entre los vecinos de la zona.

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Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Gómez, de 28 años, domiciliado en el barrio Bosco II.

La confirmación de su identidad se produjo pasado el mediodía, cuando el hermano del joven se presentó en dependencias policiales tras enterarse del hallazgo a través de comentarios y publicaciones sobre el procedimiento realizado en el lugar.

De acuerdo con el reporte oficial, el familiar manifestó que hacía dos días no veía a Gómez y decidió acercarse a la comisaría para saber si la persona encontrada sin vida se trataba de él. Posteriormente, personal de brigada le exhibió una fotografía, instancia en la que confirmó la identidad del fallecido.

El hallazgo ocurrió cerca de las 9 de la mañana en un predio ubicado sobre calle 9 casi Libertad, en el barrio John Kennedy. Fueron vecinos que transitaban por el sector quienes advirtieron la situación y alertaron inmediatamente a la policía.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N°5, junto a efectivos de Sanidad Policial, mientras que la fiscal de turno, Dra. Luciana Jacobo, ordenó las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación y determinar las circunstancias del hecho.