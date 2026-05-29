Quimsa va por otra victoria ante Boca que lo deposite en la final de la Liga Nacional

La Fusión visita desde las 22.10 la Bombonerita por el tercer juego de la semifinal y buscará sellar su clasificación a la gran final. Escúchalo por Radio Panorama.

Hoy 09:10

Quimsa visitará desde las 22.10 a Boca Juniors en la mítica Bombonerita, por el tercer punto de la serie semifinal de la Liga Nacional de Básquet, con la enorme posibilidad de asegurar su pase a la final. Escúchalo por Radio Panorama.

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El conjunto santiagueño llega con el ánimo por las nubes después de haberse quedado con los dos primeros partidos disputados en el estadio Ciudad. Allí, el equipo dirigido por Lucas Victoriano mostró autoridad, intensidad defensiva y un gran funcionamiento colectivo para superar con claridad al vigente campeón.

Ahora, el desafío será trasladar todo ese rendimiento a Buenos Aires, en un escenario que promete un marco imponente y mucha presión por parte del público local. Del otro lado estará un Boca Juniors obligado a reaccionar para mantenerse con vida en la serie y recuperar confianza frente a su gente.

Uno de los jugadores más determinantes de la serie fue Brandon Robinson, pieza clave en los triunfos de la Fusión gracias a su capacidad anotadora y a su manejo de los tiempos del equipo en momentos decisivos.

El elenco santiagueño volverá a apostar por su solidez defensiva y el juego colectivo para intentar dar el golpe en la Bombonerita y regresar a Santiago del Estero con el boleto a la final de la Liga Nacional.

En caso de una victoria de Boca Juniors, la serie continuará el domingo con un cuarto partido, nuevamente en Buenos Aires.