Se definieron los choques de la Copa Libertadores 2026: los rivales de los equipos argentinos

Este mediodía quedaron definidos los cuadros completos rumbo a las finales continentales.

Hoy 12:35

La Conmebol realizó este viernes el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y los cuatro equipos argentinos que continúan en carrera ya conocen su camino rumbo a la gran final del torneo continental.

A priori, el cruce más complicado para los argentinos será el de Rosario Central, que deberá enfrentar a Corinthians en una de las series más atractivas de los octavos. Además, en caso de avanzar, el Canalla podría cruzarse en cuartos de final con otro equipo argentino.

Por su parte, Estudiantes de La Plata tendrá un duelo especial frente a Universidad Católica de Chile, el conjunto que dio el gran golpe en La Bombonera al derrotar a Boca Juniors y dejarlo eliminado de la competencia. El Pincha, que terminó segundo en el Grupo A detrás de Flamengo, buscará avanzar para luego medirse con el ganador de Rosario Central y Corinthians.

Otro de los argentinos que ilusiona es Independiente Rivadavia, una de las grandes sorpresas del certamen. El conjunto mendocino lideró el Grupo C con 16 puntos, dejando atrás nada menos que a Fluminense, justamente el rival con el que volverá a enfrentarse en octavos.

La Lepra ya sabe lo que es complicar al elenco brasileño: le ganó 2-1 como visitante y empató 1-1 de local durante la fase de grupos, por lo que buscará dar otro golpe histórico para seguir avanzando.

En el mismo sector del cuadro aparece Platense, que disputa por primera vez la Libertadores y tendrá un cruce ante el inesperado líder del Grupo B, Coquimbo Unido de Chile. Si el Calamar logra avanzar y también lo hace Independiente Rivadavia, podría darse un duelo argentino en los cuartos de final.

Además, otro de los cruces más destacados de los octavos será el que protagonizarán Cruzeiro y Flamengo, dos candidatos fuertes al título.

Todos los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata

vs. Corinthians vs. Rosario Central

vs. Cruzeiro vs. Flamengo

vs. Independiente del Valle vs. Deportes Tolima

vs. Liga de Quito vs. Mirassol

vs. Cerro Porteño vs. Palmeiras

vs. Coquimbo Unido vs. Platense

vs. Independiente Rivadavia vs. Fluminense

La fase de eliminación directa comenzará luego de la finalización del Mundial 2026. Los partidos de ida se disputarán entre el 11 y 13 de agosto, mientras que las revanchas serán del 18 al 20 del mismo mes.