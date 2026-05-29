Con eje en el desarrollo regional, Las Termas es sede de la segunda reunión anual del CODINOA

Autoridades universitarias, representantes del sector público y empresas analizan estrategias conjuntas para fortalecer la formación en ingeniería y la vinculación con el sistema productivo del NOA.

Hoy 12:42

Con la participación de autoridades universitarias de toda la región y representantes del sector público y privado, se desarrolló en el Centro Cultural General San Martín de Las Termas de Río Hondo la segunda reunión anual del Consejo de Decanos de Ingeniería del Noroeste Argentino (CODINOA), organizada por la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).

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El encuentro reunió a decanos, vicedecanos, secretarios académicos y referentes de las facultades de ingeniería del NOA, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en materia académica, científica, tecnológica y de extensión universitaria.

La apertura estuvo encabezada por el rector de la UNSE, Marcelino Ledesma; la coordinadora del CODINOA 2026 y decana de la Facultad de Tecnologías y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, Natalia Edith Fernández; y la intendenta de Las Termas de Río Hondo, Paula Canepa.

También participaron las decanas de las facultades anfitrionas de la UNSE: Eve Liz Coronel, de Agronomía y Agroindustrias; Héctor Paz, de Ciencias Exactas y Tecnologías; y Nancy Giannuzzo, de Ciencias Forestales, además de autoridades de universidades de Tucumán y Jujuy, representantes institucionales y miembros de la empresa Transnoa.

El CODINOA, creado el 11 de junio de 2004, nuclea a las facultades de ingeniería del Noroeste Argentino y promueve acciones conjuntas en investigación, formación profesional y vinculación regional. Actualmente realiza cinco encuentros anuales y ha consolidado una agenda de cooperación académica entre las universidades de la región.

Convenio para fortalecer la cooperación

En el marco de la jornada también se concretó la firma de un convenio entre la UNSE y la empresa Transnoa, orientado a fortalecer la cooperación institucional, científica y tecnológica.

El acuerdo contempla el desarrollo de acciones conjuntas en educación, cultura, turismo, medio ambiente, salud pública, capacitación y servicios, además de promover espacios de formación profesional y prácticas para estudiantes universitarios.

Asimismo, prevé asesoramiento técnico y científico, actividades de investigación y transferencia, y la generación de vínculos entre la universidad y el sector empresarial para impulsar el desarrollo regional.

Durante su discurso, el rector Marcelino Ledesma destacó la importancia de sostener espacios de articulación regional entre universidades y actores del sistema productivo.

“Estos espacios de trabajo académico reafirman el valor de la universidad pública y ponen en diálogo con la región la importancia que tenemos como sistema universitario”, expresó.

El rector subrayó además el papel de las universidades en el desarrollo productivo y tecnológico del norte argentino, remarcando que el trabajo conjunto permite “aportar al avance tecnológico, al impulso económico, al desarrollo institucional y a mejorar la calidad de vida”.

En otro tramo, Ledesma reivindicó el trabajo colaborativo entre las instituciones del NOA y la defensa de la educación pública, la ciencia nacional y la soberanía.

Además, valoró la firma del convenio con Transnoa y destacó “la vocación de articulación entre el sistema universitario y el sector empresarial”.

Bienvenida y contexto local

Por su parte, la intendenta Paula Canepa dio la bienvenida a las delegaciones universitarias y agradeció la elección de Las Termas de Río Hondo como sede del encuentro.

“Seguramente de estos espacios surgirán estrategias y acciones comunes para fortalecer el trabajo entre las facultades de ingeniería del NOA”, señaló.

La jefa comunal destacó además el perfil turístico y el crecimiento de la ciudad, invitando a los participantes a recorrer sus principales atractivos durante su estadía.

La reunión continúa con mesas de trabajo y actividades institucionales enfocadas en fortalecer las políticas regionales de formación en ingeniería y consolidar redes de cooperación entre las universidades del norte argentino.