Tres salteños fueron interceptados y detenidos en el Puente Carretero en un procedimiento por drogas

Fueron interceptados tras un “seguimiento controlado” en el ingreso a Santiago-La Banda. Intervino Drogas Peligrosas y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Hoy 07:52

Tres hombres oriundos de la provincia de Salta fueron aprehendidos anoche en el Puente Carretero en el marco de una presunta investigación de la Justicia Federal por drogas.

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El procedimiento se inició a las 20:40, cuando un “seguimiento controlado” culminó con la intervención de dos patrulleros que interceptaron un automóvil Citroën C3 de color negro. El operativo se llevó a cabo en avenida Núñez del Prado, en la rotonda de acceso al Puente Carretero, en el carril Santiago-La Banda.

En el lugar, el personal policial descendió a los tres ocupantes del vehículo, quienes fueron identificados por los apellidos Tacofe (46), Mijalevich (36) y Avendaño (62), todos domiciliados en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta.

Según informaron voceros, los detenidos quedaron inicialmente a disposición de la Dirección de Drogas Peligrosas, que realizó la requisa del rodado en forma conjunta con efectivos de la Comisaría Segunda.

El procedimiento se desarrolló bajo estricto hermetismo. Pasadas las 23, se confirmó que los tres hombres permanecerían alojados en una dependencia de seguridad y quedaron a disposición del Juzgado Federal interviniente.

Hasta el momento, no se brindaron precisiones sobre los motivos del seguimiento controlado ni sobre la posible comisión de un delito. No obstante, trascendió que se realizaban intercambios de información con la Justicia de Salta, en relación con antecedentes de los involucrados y la documentación del vehículo.