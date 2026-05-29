Santiagueños coparon Fiambalá y dejaron su huella en una de las carreras más duras del país

Un total de 32 competidores representaron a Santiago del Estero en la 11ª edición del Fiambalá Desert Trail, una competencia extrema que volvió a reunir a atletas de distintos puntos del país entre montañas, dunas y volcanes.

Hoy 11:01

El deporte santiagueño volvió a decir presente en grande. Un total de 32 corredores de Santiago del Estero participaron de la 11ª edición del Fiambalá Desert Trail, una de las competencias más exigentes y emblemáticas del trail running argentino, disputada en los imponentes paisajes de Catamarca.

La carrera ofreció un escenario tan desafiante como espectacular, atravesando lugares únicos como las Dunas de Suajil y Kirbus, el Cañón del Indio, Medanitos y diferentes sectores de la geografía fiambalense, caracterizada por montañas, volcanes, arena y condiciones climáticas extremas.

Los atletas compitieron en las distancias de 20K, 35K, 50K y 110K en tres etapas, logrando destacados resultados y consolidando el gran crecimiento que viene teniendo esta disciplina en la provincia.

Entre las actuaciones sobresalientes apareció la de Mariel Figueroa, quien finalizó en el 4° puesto de la clasificación general femenina en los 50 kilómetros y además consiguió el 3° lugar en su categoría. También tuvo una gran performance Ignacio Gil, que logró el 3° puesto en su categoría en los 50K.

Por su parte, Germán Llanos también se subió al podio al quedarse con el 3° puesto en su categoría en los 35 kilómetros, en otra destacada actuación de la delegación santiagueña.

Más allá de los resultados individuales, todos los representantes de Santiago del Estero completaron una gran participación en las diferentes distancias, demostrando el crecimiento sostenido que viene teniendo el trail running en la provincia.