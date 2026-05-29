Uno por uno: estos son los bienes que la Justicia podrá ejecutarle a Cristina Kirchner

La Cámara de Casación rechazó los recursos presentados por la ex presidenta y sus hijos. El fallo habilita a la Justicia a avanzar con la tasación, administración y eventual remate de propiedades, terrenos y otros activos para cubrir una deuda que supera los $684.990 millones.

Hoy 10:55

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner contra el decomiso dispuesto en la causa Vialidad.

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Con esta decisión, la Justicia quedó habilitada para avanzar con la ejecución de bienes vinculados a la ex presidenta, sus hijos y otros condenados en el expediente, con el objetivo de cubrir un monto actualizado que supera los $684.990 millones.

La sentencia había fijado originalmente un decomiso por más de $84.835 millones, pero luego la cifra fue actualizada tras la intervención de peritos oficiales y del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema.

Tras esa actualización, los condenados fueron intimados a afrontar el pago correspondiente, pero no cumplieron con el requerimiento. Por ese motivo, la Justicia avanzó con la ejecución de activos.

Los bienes alcanzados por la ejecución judicial

Entre los inmuebles incluidos en el fallo figura una propiedad ubicada sobre Avenida 17 de Octubre al 800, en El Calafate, adquirida en 2007 y con una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.

También aparecen diez unidades inmobiliarias sobre calle Mitre al 500, en Río Gallegos, que habían sido cedidas a Máximo y Florencia Kirchner.

El listado incorpora además una propiedad ubicada en 25 de Mayo al 200 y otra situada sobre Presidente Néstor Kirchner al 400, ambas en la capital santacruceña.

Entre los activos alcanzados también figuran diversos terrenos localizados en las inmediaciones de El Calafate, adquiridos entre 2007 y 2008.

Uno por uno, los bienes que podrá ejecutar la Justicia:

- Inmueble sobre Avenida 17 de Octubre al 800, en El Calafate.

- Diez unidades inmobiliarias sobre calle Mitre al 500, en Río Gallegos.

- Propiedad ubicada en 25 de Mayo al 200, en Río Gallegos.

- Inmueble situado sobre Presidente Néstor Kirchner al 400.

- Terrenos adquiridos en El Calafate.

- Predio donde fue construido el Complejo Hotel Los Sauces.

- Parcelas incorporadas posteriormente al emprendimiento hotelero.

- Dos propiedades de gran superficie en el departamento Lago Argentino.

- Bienes que habían sido cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.

Entre los inmuebles de mayor valor aparecen dos propiedades ubicadas en el departamento Lago Argentino, con superficies de 44.106 metros cuadrados y 87.046 metros cuadrados, respectivamente.

La resolución judicial también comprende el predio donde se desarrolló el Complejo Hotel Los Sauces, junto con otras parcelas incorporadas posteriormente al proyecto.

Qué puede pasar ahora

La declaración de inadmisibilidad de los recursos por parte de la Cámara Federal de Casación dejó expedito el fallo del Tribunal Oral Federal N° 2 para su ejecución inmediata.

De esta manera, el Estado quedó habilitado para avanzar con las tareas de tasación, administración y eventual remate público de los bienes alcanzados por el decomiso.

La única alternativa procesal que le queda a la ex mandataria es presentar un recurso de queja directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sin embargo, esa presentación no tiene efectos suspensivos sobre la ejecución patrimonial, por lo que el proceso puede continuar mientras la Corte analiza si acepta o no intervenir en el caso.

La Justicia también rechazó el planteo de la defensa respecto de que parte de los inmuebles pertenecían formalmente a Máximo y Florencia Kirchner por herencia o por cesiones realizadas de buena fe.

Los jueces sostuvieron que existe una “coincidencia temporal y vinculación económica” entre los hechos investigados y el incremento del patrimonio familiar, por lo que los traspasos gratuitos de bienes no impiden ni neutralizan el decomiso ordenado en la sentencia.

Con ese criterio, los magistrados ratificaron que los bienes incorporados al patrimonio de los hijos de la ex presidenta pueden ser alcanzados por la ejecución dispuesta en la causa Vialidad.