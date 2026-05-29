Humanidades celebra el Día del Sociólogo y la Socióloga con una jornada especial por los 40 años de la carrera

La UNSE realizará el 1 de junio una serie de actividades académicas y de reflexión para conmemorar el aniversario de la Licenciatura en Sociología y destacar su impacto en la provincia.

Hoy 11:33

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE llevará adelante el próximo 1 de junio una jornada especial en conmemoración del Día del Sociólogo y la Socióloga, en el marco de los 40 años de la Licenciatura en Sociología de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

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La actividad se desarrollará en el Aula 21 de la facultad y contará con mesas de diálogo, espacios de reflexión, intercambio de experiencias y un panel de cierre, convocando a estudiantes, docentes, egresados y público interesado en las ciencias sociales.

La propuesta es organizada por la carrera de Licenciatura en Sociología y busca generar un espacio colectivo para pensar el recorrido histórico de la carrera, su impacto en la provincia y los desafíos actuales de la disciplina.

En ese marco, el coordinador de la carrera, Luis Moyano, destacó que la jornada “se viene desarrollando desde hace varios años” como una instancia para “conmemorar, analizar y reflexionar sobre el rol de la sociología”.

“Este año coincide con el 40 aniversario del inicio del dictado de la carrera de Sociología en nuestra universidad, por eso junto con estudiantes, egresados y docentes estamos preparando una jornada muy especial”, expresó.

Moyano señaló además que uno de los principales objetivos será “establecer espacios de diálogo entre docentes, alumnos y egresados, tomando como eje los 40 años de esta carrera”.

La programación prevé una primera mesa de diálogo de 10 a 12, bajo el título “La imaginación sociológica para la práctica en el territorio y el compromiso democrático”.

Por la tarde, de 17 a 19, se desarrollará la mesa “La carrera de Sociología que supimos conseguir. Una historia en construcción”, mientras que el cierre será de 19 a 21 con el panel “¿Qué significa hacer sociología en Santiago del Estero?”, que contará con las participaciones de la Dra. Ana Teresa Martínez y la Lic. Natividad Nassif.

El coordinador remarcó que la actividad está destinada “principalmente a estudiantes, pero también a docentes, público en general y personas que hayan transitado la carrera durante estos años”.

“Queremos que sea un espacio abierto para quienes se interesen por esta disciplina tan linda y por el aporte que la sociología realiza a la comprensión de la realidad social”, agregó.

Finalmente, adelantó que la jornada concluirá con un brindis y un momento de celebración compartida entre quienes forman parte de la historia de la carrera.