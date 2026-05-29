Dua Lipa convierte Google Maps en una guía de viajes personal con más de 130 lugares recomendados

La artista ha compartido una lista personalizada con más de 130 lugares repartidos por distintas ciudades del mundo, incluyendo restaurantes, cafeterías, librerías y espacios culturales que ha visitado personalmente durante sus giras y viajes.

Hoy 11:41

La relación entre los artistas internacionales y las diferentes posibilidades digitales continúa evolucionando hacia nuevos formatos de interacción, y uno de los ejemplos más recientes llega de la mano de Dua Lipa y Google Maps. La cantante británica presentó “Dua’s List”, una selección pública dentro de la aplicación en la que recopila algunos de sus lugares favoritos alrededor del mundo.

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La guía reúne más de 130 ubicaciones seleccionadas a lo largo de años de giras, viajes y estancias internacionales. Según explicó la propia artista, la iniciativa busca compartir aquellos espacios a los que suele regresar y que forman parte de su rutina cada vez que visita determinadas ciudades.

Entre las categorías incluidas aparecen restaurantes, cafeterías, bares, tiendas de discos, librerías, galerías y espacios culturales, configurando una propuesta que funciona como una especie de diario de viaje interactivo. De este modo, los usuarios pueden consultar directamente los lugares guardados por la cantante dentro de Google Maps.

España también forma parte de la selección. En Madrid, Dua Lipa incluyó tres ubicaciones que frecuentó durante sus visitas a la capital, mientras que Barcelona suma otros tres espacios destacados dentro de su lista personal. Aunque la plataforma permite identificar fácilmente estos puntos, muchos usuarios ya comenzaron a generar recorridos y recomendaciones propias a partir de las elecciones de la artista.

La colaboración se inscribe en una tendencia creciente de articulación entre plataformas tecnológicas y figuras públicas, donde las experiencias personales se transforman en contenido navegable e interactivo. En este caso, Google Maps convierte las recomendaciones de Dua Lipa en itinerarios que cualquier usuario puede guardar, seguir o utilizar como referencia para futuros viajes.

Además del componente turístico, el proyecto también permite acceder a una dimensión más cotidiana de la artista, reflejando sus preferencias fuera del ámbito escénico. Las listas evidencian una selección diversa, que incluye desde pequeños cafés locales hasta espacios culturales menos conocidos, alejados de los circuitos más tradicionales.