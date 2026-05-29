Inédita jornada de aeroevacuación médica en el Aeropuerto “Madre de Ciudades” reunió a profesionales de toda la provincia

Se trató de la primera experiencia de estas características en Santiago del Estero, en el marco de las jornadas de trauma pediátrico “El tiempo es vida”, con simulaciones clínicas, prácticas de vuelo y aeroevacuación para fortalecer la respuesta ante emergencias críticas.

Hoy 12:21

Con una importante convocatoria de profesionales de toda la provincia, se desarrolló este jueves por la mañana en el Aeropuerto “Madre de Ciudades” una jornada de simulación clínica y Aero evacuación médica en el marco de las Jornadas de Trauma Pediátrico “El tiempo es vida”.

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Se trató de la primera experiencia de estas características realizada en Santiago del Estero, al reunir a todos los actores involucrados en la emergencia pediátrica y concretar prácticas reales de vuelo y Aero evacuación. La actividad incluyó prácticas de atención prehospitalaria, simulacros con múltiples víctimas y procedimientos de Aero evacuación mediante el uso de helicópteros, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante emergencias pediátricas críticas.

Durante la jornada se presentó además el denominado “Proyecto Santiago”, una iniciativa que busca optimizar la atención y derivación de pacientes críticos hacia hospitales de tercer nivel, garantizando traslados en tiempo y forma y con una adecuada estabilización previa.

En ese sentido, participaron el secretario de Salud de la provincia, Gustavo Sabalza, la directora del Interior, Graciela Alzogaray y los autores del “Proyecto Santiago”, doctores, Luis Carrizo, la médica argentina radicada en Cataluña, España e integrante del sistema HEMS de emergencias médicas aéreas, Laura Reinoso, el médico cirujano pediátrico del Hospital de Santa Fè , Juan Josè Asselborn, la Dra. Romina Corona y la Dra. Blanca Argañaraz.

También formaron parte de la actividad personal de Aviación Civil, pilotos, residentes de pediatría, médicos, enfermeros, paramédicos y referentes sanitarios de hospitales zonales, distritales y de tránsito de toda la provincia.

Al tomar la palabra el Dr. Carrizo expresó el objetivo de estas capacitaciones: “Pretendemos que las personas que necesiten ser atendidas en hospitales de máxima complejidad puedan llegar previamente estabilizadas y en el menor tiempo posible”. Además, remarcó la importancia del trabajo interdisciplinario y de la articulación entre los distintos sectores. “No sirve tener solamente el helicóptero, la ambulancia o el shock room. Lo importante es el trabajo coordinado entre todos los actores para poder dar una mejor respuesta al paciente”.

El Dr. Asselborn por su parte explicó que “Las actividades comenzaron el martes con un encuentro realizado en el Ministerio de Salud, donde se expusieron los lineamientos generales del proyecto y la propuesta de creación de una central de traslados aéreos y terrestres. El miércoles continuaron con un ateneo hospitalario en el auditorio del CEPSI y este jueves culminaron en una primera parte con las simulaciones prácticas prehospitalarias en el Aeropuerto y la segunda parte en el hospital con el manejo hospitalario. El objetivo de este proyecto es replicar estas capacitaciones en el interior provincial y avanzar en un plan académico de formación continua para fortalecer el sistema de emergencias”.

Seguidamente la Dra. Laura Reinoso agradeció “por darme la oportunidad de poder explicar lo que hago, cómo se hace en otro lugar y realmente la recepción de la gente creo que es muy importante que nos creamos este proyecto ,que realmente valoremos todos los recursos que ya existen y que se pueden optimizar ,los insto a seguir por más”.