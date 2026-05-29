Mitre y Central Córdoba cierran la sexta fecha del Anual con una nueva edición del clásico santiagueño

El Aurinegro y el Ferroviario se enfrentarán este viernes en el Predio CAM de La Banda, en un duelo correspondiente a la sexta fecha de la Liga Santiagueña. El encuentro se jugará a puertas cerradas.

Hoy 07:05

La sexta fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol tendrá este viernes uno de los partidos más esperados del calendario con una nueva edición del clásico santiagueño entre Mitre y Central Córdoba. El encuentro se disputará en el Predio CAM N°2 de La Banda y se jugará sin público.

La jornada comenzará desde las 14 con el partido de Reserva, mientras que el duelo de Primera División arrancará a las 16. Ambos equipos llegan con realidades distintas dentro de la Zona Capital y buscarán quedarse con un triunfo clave para sus aspiraciones.

Mitre necesita reaccionar de manera urgente en el campeonato. El Aurinegro marcha último en la Zona Capital con apenas 3 puntos en cuatro presentaciones, producto de tres empates y una derrota. El equipo todavía no pudo ganar en el certamen y afrontará el clásico con la obligación de sumar de a tres para empezar a salir del fondo de la tabla.

Por el lado de Central Córdoba, el presente es más alentador. El Ferroviario se ubica tercero con 7 unidades gracias a dos victorias, un empate y una derrota. El conjunto ferroviario intentará aprovechar el envión para seguir prendido en la pelea de arriba y quedarse con un clásico que siempre tiene un sabor especial.

La fecha ya tuvo varios encuentros atractivos y dejó resultados importantes en ambas zonas. Unión Santiago venció 3-1 a Comercio, mientras que Güemes empató 1-1 frente a Yanda. Además, Villa Unión derrotó 2-1 a Instituto Santiago y Vélez de San Ramón igualó sin goles ante Agua y Energía.

También hubo triunfos de Sportivo Fernández, que superó 3-2 a Independiente de Beltrán, y empates entre Atlético Forres y Defensores de Forres, Unión de Beltrán e Independiente de Fernández, y Central Argentino frente a Sarmiento.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en el clásico entre Mitre y Central Córdoba, que pondrá el cierre a una nueva fecha del fútbol santiagueño.

Programación completa de la fecha 6



Unión Santiago 3-1 Comercio

Güemes 1-1 Yanda

Instituto Santiago 1-2 Villa Unión

Vélez de San Ramón 0-0 Agua y Energía

Sportivo Fernández 3-2 Independiente de Beltrán

Atlético Forres 1-1 Defensores de Forres

Unión de Beltrán 1-1 Independiente de Fernández

Central Argentino 1-1 Sarmiento



Viernes 29

Mitre vs. Central Córdoba

Cancha: Predio CAM N°2 (La Banda)

Horarios: 14 Reserva / 16 Primera

A puertas cerradas