Claudio Úbeda se va de Boca: no le renovarán el contrato

El entrenador fue silbado e insultado por los hinchas luego de la derrota ante Universidad Católica en La Bombonera. La dirigencia ya decidió no renovarle el contrato.

Hoy 12:00

La derrota de Boca Juniors frente a Universidad Católica por 1-0 en La Bombonera no solo significó la eliminación de la Copa Libertadores, sino también el final del ciclo de Claudio Úbeda como entrenador del equipo.

El DT se retiró del estadio en medio de silbidos e insultos por parte de los hinchas, muy golpeados por una nueva frustración internacional. El Xeneize terminó tercero en el Grupo D y deberá disputar los playoffs de la Copa Sudamericana durante el segundo semestre.

Aunque el entrenador evitó confirmar su salida en conferencia de prensa, la decisión ya está tomada puertas adentro: la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme no le renovará el contrato, que finaliza a fines de junio: “No creo que sea el momento para hablar de esto. Tenemos que reunirnos, hablar y pensar en todo lo que pasó en este tiempo”, expresó Úbeda cuando fue consultado sobre su continuidad.

Sin embargo, luego reconoció que su futuro dependía directamente de los resultados. “Siempre dependemos de los resultados, eso no depende de mí”, remarcó el entrenador.

Más allá de sus declaraciones, en Boca ya consideran terminado el ciclo del “Sifón”, que no logró cumplir los principales objetivos del semestre y quedó marcado por dos eliminaciones muy duras en condición de local.

El DT mostró su tristeza tras quedar afuera de la Libertadores y asumió la responsabilidad por el mal presente futbolístico del equipo: “Uno no encuentra palabras, nos quedamos con esa angustia por no haber avanzado”, señaló en conferencia de prensa.

Además, evitó poner excusas pese a reconocer que el plantel sufrió bajas importantes por lesiones y suspensiones durante la competencia. “No es momento para poner excusas ni culpas. Asumimos la total responsabilidad del resultado”, afirmó.

En el análisis del partido, Úbeda reconoció que al equipo le faltó claridad ofensiva para quebrar a un rival que hizo un planteo inteligente en La Bombonera: “Buscábamos la victoria y no la conseguimos. En el segundo tiempo no llegábamos con mucha claridad. El rival hizo su negocio, se defendió bien y no pudimos”, explicó.

La eliminación golpeó fuerte porque Boca llevaba 32 años sin quedarse afuera de la Libertadores en fase de grupos. Además, es la segunda caída importante del semestre, luego de la eliminación frente a Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura, también en La Bombonera.

Ahora, el club deberá buscar un nuevo entrenador para afrontar el segundo semestre, donde el principal objetivo será la Copa Sudamericana, certamen al que Boca cayó tras no poder superar la fase de grupos de la Libertadores.