La dura autocrítica de Paredes tras la eliminación de Boca: “No estuvimos a la altura”

El capitán Xeneize habló luego de la derrota ante Universidad Católica en La Bombonera y reconoció el mal momento del equipo tras quedar afuera de la Copa Libertadores.

Hoy 11:45

La eliminación de Boca Juniors en la fase de grupos de la Copa Libertadores dejó fuertes repercusiones en el mundo xeneize y uno de los primeros en hablar fue Leandro Paredes, quien realizó una contundente autocrítica luego de la derrota frente a Universidad Católica en La Bombonera.

El mediocampista y capitán del equipo no puso excusas tras el duro golpe y reconoció que el equipo no cumplió con las expectativas que se habían generado para esta temporada: “Los objetivos que teníamos no los logramos. Duele. Teníamos mucha ilusión de pelear por esta competición. La anterior, también. Queda pensar en lo que viene, hacer autocrítica. Claramente no estuvimos a la altura”, expresó el volante.

Además, Paredes se refirió a la reunión que mantuvo el plantel con Juan Román Riquelme en el vestuario luego del encuentro. El presidente xeneize bajó al camarín tras el partido y dialogó durante casi 20 minutos con los futbolistas luego de una nueva frustración internacional: “Siempre hablamos mucho con el presidente. Somos conscientes de que hay que mejorar y crecer, porque claramente así no podemos cumplir lo que queremos”, sostuvo el campeón del mundo.

El mediocampista también aclaró que durante la charla no se habló sobre la continuidad de Claudio Úbeda, aunque todo indica que el entrenador no seguirá en el cargo en el segundo semestre: “No hablamos del tema. Son decisiones que tiene que tomar el club con Claudio. Nosotros no somos quienes tomamos la decisión”, remarcó.

En otro tramo de la entrevista, Paredes reveló que jugó el partido con una molestia física en el isquiotibial, aunque dejó en claro que nunca pensó en perderse el encuentro: “Venía arrastrando una sobrecarga en el isquio, pero no me iba a perder este partido. No iba a salir. El entrenador me pidió que me cuide porque tenía cosas importantes por jugar, pero no era un partido como para no jugar”, afirmó.

El futbolista también analizó el presente futbolístico del equipo y consideró que la falta de eficacia y algunos detalles terminaron inclinando los resultados en contra de Boca durante las últimas semanas: “Ligamos muy poco. Nos llegaron una sola vez y nos hicieron el gol. No son excusas, pero estamos ligando poco”, explicó.

Con esta derrota, Boca Juniors sumó otro duro golpe en una temporada muy complicada. El equipo venía de quedar eliminado en el Torneo Apertura ante Huracán y ahora se despidió de la Copa Libertadores en fase de grupos, nuevamente en La Bombonera.

Tras finalizar tercero en su zona, el conjunto azul y oro disputará los playoffs de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a O'Higgins de Chile. La ida se jugará en Buenos Aires entre el 21 y 23 de julio, mientras que la revancha será en Rancagua la semana siguiente.