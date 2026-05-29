Una nena filmó a un hombre mientras abusaba sexualmente de otra menor

Conmoción en Neuquén. La Fiscalía confirmó que hay una investigación en curso tras la difusión de videos en redes sociales. El sospechoso fue demorado y quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 11:55

Un hombre fue demorado en la localidad de Añelo, en la provincia de Neuquén, acusado de abusar sexualmente de una nena este miércoles por la noche.

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El caso estalló tras la viralización de videos en redes sociales que generaron una ola de indignación entre los vecinos y derivaron en una situación de extrema tensión en las calles.

Según informó La Mañana Neuquén, una nena fue quien filmó al presunto agresor mientras tenía “conductas de connotación sexual” contra otra menor de edad. Los videos fueron grabados en distintos sectores de la casa, donde aparentemente estaban a solas con el acusado. Ese material fue difundido en grupos de compra-venta de Facebook, aunque no se aclaró quién los publicó inicialmente.

La Fiscalía confirmó que la investigación se abrió a partir de la denuncia realizada por un familiar de las víctimas que vio esos videos. Tras la denuncia, el sospechoso fue trasladado a una dependencia policial.

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Este jueves, el Ministerio Público Fiscal confirmó que el acusado, identificado como A.L., quedó detenido y en las próximas horas se realizará una audiencia de formulación de cargos.

En tanto, la fiscal encargada del caso, Eugenia Titanti, solicitó un allanamiento en un domicilio de Añelo para secuestrar celulares y otros dispositivos que sirvan para la investigación. El operativo fue aprobado por el juez de garantías Marco Lupica Cristo.

Una multitud quiso quemar la casa del acusado

Mientras la Justicia actuaba, decenas de vecinos se concentraron frente al domicilio del acusado, en el barrio El Mirador, con la intención de agredirlo e incendiar la vivienda, según informó el diario La Mañana Neuquén.

La policía debió intervenir de urgencia para evitar actos de violencia. Varios patrulleros se apostaron tanto en la casa del acusado como en el domicilio de la familia de las menores víctimas, donde la presencia policial se mantuvo reforzada durante toda la madrugada del jueves.

En paralelo, comenzaron a circular en redes publicaciones y acusaciones anónimas contra familiares de las menores, lo que generó preocupación por posibles represalias y por la exposición de personas vinculadas al caso. Hasta el momento no hubo información oficial sobre la responsabilidad de terceros en los hechos investigados.

En el marco de la investigación judicial, intervienen también el área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Añelo, en cumplimiento de la Ley 2302 de Protección Integral del Niño y el Adolescente, y la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente provincial.