Así serán los accesos al “Madre de Ciudades” para el partido entre Belgrano y Gimnasia de Jujuy

El encuentro por los 16avos de final de la Copa Argentina se disputará este sábado en Santiago del Estero. Ya fueron confirmados los horarios de ingreso al estadio.

Hoy 20:07

El Estadio Único "Madre de Ciudades" se prepara para recibir este sábado un atractivo duelo por los 16avos de final de la Copa Argentina, cuando Gimnasia y Esgrima de Jujuy se enfrente a Belgrano de Córdoba.

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De cara al encuentro, la organización confirmó los horarios de apertura del estadio y recomendó a los hinchas asistir con anticipación para evitar demoras en los accesos.

Las puertas del estadio se habilitarán a partir de las 12.30, tres horas antes del inicio del partido.

El encuentro entre el conjunto jujeño y el flamante campeón del Torneo Apertura, Belgrano, comenzará a las 15.30 y definirá uno de los clasificados a los octavos de final del certamen federal.

Se espera una importante presencia de simpatizantes de ambas parcialidades en el estadio santiagueño, especialmente del conjunto cordobés, que llegará entonado tras la reciente consagración en el fútbol argentino.

Horarios confirmados