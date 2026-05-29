El principal sospechoso por la desaparición de Agostina Vega cambió su declaración y admitió que la joven estuvo en su casa

La nueva versión fue revelada por su abogado defensor. Claudio Barrelier aseguró ahora que la adolescente ingresó a su vivienda, permaneció allí cerca de media hora y luego se retiró sola.

Hoy 21:17

La investigación por la desaparición de Agostina Vega sumó un nuevo giro luego de que Claudio Barrelier, único detenido y principal sospechoso en la causa, modificara parte de su declaración ante el fiscal Raúl Garzón.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La novedad fue dada a conocer por su abogado defensor, Jorge Sánchez del Bianco, quien confirmó que su cliente reconoció que la joven que aparece en las imágenes de una cámara de seguridad ingresando a su domicilio es efectivamente Agostina.

Según la nueva versión aportada por Barrelier, la adolescente permaneció aproximadamente media hora dentro de la vivienda y posteriormente se retiró por sus propios medios. El acusado sostuvo que la menor abordó un automóvil de color rojo tras salir del inmueble.

La declaración representa un cambio significativo respecto de su relato inicial, en el que había negado la presencia de la joven en su domicilio.

Consultado sobre los motivos de esta modificación, el defensor señaló que el imputado habría mentido inicialmente por temor y con la intención de proteger a su hija.

“Mintió por temor, para proteger a su hija”, explicó Sánchez del Bianco al referirse a la decisión de su defendido de alterar su primera versión de los hechos.

El abogado evitó profundizar sobre las razones que llevaron a Barrelier a cambiar su relato y sostuvo que analizará ese aspecto en futuras conversaciones con él. No obstante, admitió que la explicación brindada por el acusado podrá ser evaluada y cuestionada durante el avance de la investigación.

Asimismo, el letrado indicó que no corresponde emitir juicios de valor sobre la estrategia adoptada por su cliente, aunque reconoció que la nueva declaración abre interrogantes sobre las circunstancias en las que Agostina habría estado en la vivienda.

Mientras tanto, la causa continúa avanzando bajo la órbita del fiscal Garzón, quien busca reconstruir los últimos movimientos de la joven y determinar qué ocurrió después de que fuera registrada por las cámaras de seguridad ingresando al domicilio del sospechoso.

La modificación de la coartada se suma a los elementos que la Justicia analiza para esclarecer la desaparición de Agostina Vega, un caso que mantiene en vilo a la comunidad y que continúa siendo objeto de intensas tareas investigativas.