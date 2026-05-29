¡El campeón está en Santiago! Belgrano de Córdoba llegó a la “Madre de Ciudades” para su partido por Copa Argentina

Belgrano de Córdoba, reciente campeón del Torneo Apertura, ya se encuentra en Santiago del Estero para afrontar un nuevo desafío en la Copa Argentina.

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La delegación del “Pirata” arribó este viernes nuestra provincia, donde este sábado se medirá ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy por los 16avos de final del certamen federal.

El encuentro se disputará desde las 15.30 en el Estadio Único Madre de Ciudades, escenario que volverá a recibir a uno de los equipos de mayor convocatoria del fútbol argentino.

Belgrano llega a Santiago envuelto en un clima de euforia tras conquistar uno de los títulos más importantes de su historia, luego de imponerse en la final del Torneo Apertura ante River y desatar una multitudinaria celebración en Córdoba.

Ahora, el conjunto cordobés buscará trasladar ese gran momento futbolístico a la Copa Argentina, una competencia que se ha convertido en uno de los principales objetivos de los clubes del país.

Del otro lado estará Gimnasia de Jujuy, que intentará dar el golpe y avanzar a la próxima instancia frente al vigente campeón del fútbol argentino.

Se espera una importante presencia de hinchas de ambas parcialidades en el estadio santiagueño para acompañar a sus equipos en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de esta fase del torneo.