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Tras el temporal, Los Juríes activa un mega plan de bacheo y arreglo de calles

A un mes de las inundaciones que azotaron a la ciudad, el municipio redobla los esfuerzos operativos para recuperar la transitabilidad en los barrios más afectados.

Hoy 22:37
Bacheo en Los Juríes

La Municipalidad de Los Juríes puso en marcha un intenso plan de reparación y mantenimiento vial con el objetivo de recuperar las calles dañadas por el último temporal. Luego de las severas lluvias e inundaciones de hace un mes, que dejaron gran parte de la red urbana deteriorada, las cuadrillas municipales trabajan diariamente de manera progresiva en los sectores más críticos.

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Los trabajos forman parte de un programa integral de mejoramiento urbano diseñado para responder a la emergencia vial.

Desde el Palacio Municipal destacaron que las tareas se ejecutan de forma organizada según la prioridad de cada barrio, priorizando la seguridad vial de los vecinos.

"Sabemos que el deterioro es importante y demanda un gran esfuerzo logístico, por eso agradecemos la paciencia de la comunidad mientras avanzamos para llegar a cada rincón de la ciudad", señalaron desde el Ejecutivo local.

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