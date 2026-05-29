Horror en el departamento Pellegrini: una niña de 12 años fue abusada y está embarazada

La menor fue trasladada al Cepsi para ser examinada por especialistas. Según familiares, cursa un embarazo de alrededor de 29 semanas. La Justicia investiga el caso y el sospechoso señalado por la niña estaría prófugo.

Hoy 23:03

Un grave caso de presunto abuso sexual infantil conmociona al departamento Pellegrini luego de que se conociera que una niña de 12 años se encuentra embarazada y la famila denuncia que fue víctima de abuso.

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La menor fue trasladada este jueves desde la localidad de El Mojón hacia la Capital santiagueña. Inicialmente fue asistida en el Hospital Regional y posteriormente derivada al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi), donde fue sometida a estudios y controles médicos especializados.

De acuerdo con lo informado por familiares de la niña, el embarazo tendría aproximadamente 29 semanas de gestación, situación que salió a la luz recientemente y que derivó en la intervención de la Justicia.

Durante una entrevista televisiva, Mónica Galván, tía y madrina de la menor, reveló que la familia se enteró del embarazo en las últimas horas y aseguró que existen sospechas de que la niña habría sufrido abusos durante un largo período.

Denuncia y búsqueda del sospechoso

Según relató la mujer, la menor prestó declaración ante las autoridades y señaló a un hombre como presunto responsable de los hechos.

La familiar afirmó que el acusado no habría sido localizado por las fuerzas de seguridad y que existirían versiones que indican que abandonó la provincia.

"La persona que denuncia la menor está prófuga", sostuvo Galván durante la entrevista.

La familia denuncia que hubo advertencias previas

Otro de los aspectos que surgieron en las últimas horas es el reclamo de familiares que aseguran que la abuela de la niña había manifestado reiteradamente preocupación por la situación de sus nietas.

Según indicó la tía de la menor, durante varios años la mujer habría realizado presentaciones y pedidos de intervención ante distintos organismos, aunque sostuvo que no obtuvo respuestas favorables.

Además, afirmó que la abuela presentó denuncias contra la madre de la niña por considerar que habría tenido conocimiento de situaciones que afectaban a la menor.

Investigación en curso

Mientras la niña continúa siendo asistida por profesionales de la salud, la causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias en las que se produjeron los hechos denunciados e identificar a los responsables.

Por tratarse de una víctima menor de edad, las actuaciones se desarrollan bajo estricta reserva. No obstante, el caso generó una fuerte conmoción en la comunidad de El Mojón y en todo el departamento Pellegrini, donde se aguardan avances de la investigación en las próximas horas.