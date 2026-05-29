El colegio Los Lapachos elige a su nueva reina esta noche

Esta noche, el colegio Los Lapachos en Jujuy celebrará la elección de su nueva reina con la participación de 15 destacadas candidatas en un evento que promete ser memorable.

Hoy 23:10

Esta noche, a partir de las 19 horas, el colegio Los Lapachos será el escenario de una esperada celebración donde se llevará a cabo la elección de la nueva reina para el año 2026.

En este evento, 15 candidatas se presentarán ante el público y las familias, mostrando su talento y carisma en diversas actuaciones que resaltarán sus cualidades.

Las participantes incluyen a Luna Pereyra Mallagray, Rosario Sánchez Bárcena, María Alfonsina Haquim y Inés Marcalain, entre otras, quienes competirán por el título de reina.

Este evento no solo destaca la belleza de las candidatas, sino que también celebra el compromiso y la dedicación de la comunidad educativa del colegio.

La elección se llevará a cabo en Acrópolis, un lugar que se ha convertido en un punto de encuentro para eventos significativos en la región.

Con una atmósfera llena de entusiasmo y expectativas, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo que une a la comunidad en torno a esta tradición anual.