Sueño cumplido para Otamendi: “Hoy tengo la oportunidad de ser todavía más feliz”

El defensor campeón mundial expresó su emoción al convertirse en refuerzo de River, el club de sus amores.

Hoy 21:35

Nicolás Otamendi fue presentado oficialmente como nuevo jugador de River Plate y no ocultó su emoción tras concretar uno de los desafíos más importantes de su carrera: vestir la camiseta del club del que es hincha.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El defensor central, que se incorporará al plantel una vez finalizada su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026, firmó este viernes su contrato con el Millonario hasta diciembre de 2027.

Luego de rubricar su vínculo en el Monumental, Otamendi expresó toda su felicidad por este nuevo paso en su trayectoria profesional. “Es lo siguiente a un sueño. La verdad que sí, estoy contentísimo de llegar al club del cual soy hincha”, afirmó en declaraciones a La Red.

El zaguero también destacó el significado personal que tiene esta incorporación. “Hoy tengo la oportunidad de ser todavía más feliz, de vestir estos colores, que todavía no los vestí, de representar a una institución como lo es River”, agregó.

Otro campeón del mundo para el equipo de Coudet

Surgido de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, Otamendi llega en condición de libre tras finalizar su etapa en Benfica, donde fue una de las figuras del equipo portugués.

Su desembarco en Núñez marca además su regreso al fútbol argentino después de 16 años de carrera en el exterior.

Con su llegada, el equipo dirigido por Eduardo Coudet suma jerarquía y experiencia internacional para afrontar la segunda parte de la temporada.

Además, River contará ahora con cinco campeones del mundo dentro de su plantel: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Marcos Acuña y el propio Otamendi.

El comunicado oficial de River

La institución oficializó la contratación a través de un comunicado difundido en su sitio web. “Este viernes 29 de mayo, el defensor selló su vínculo que lo unirá con el Club desde el 1° de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027”, informó River.

Y agregó: “La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente, Stefano Di Carlo, en el despacho presidencial de la Institución”.

De esta manera, el Millonario concretó uno de los movimientos más resonantes del mercado de pases y suma a un futbolista de trayectoria internacional que buscará aportar liderazgo y experiencia en el nuevo proyecto encabezado por Coudet.