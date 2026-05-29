La hoja de ruta de la Scaloneta: así será la agenda de Argentina en Estados Unidos antes y durante el Mundial

La Selección Argentina ya tiene definido su cronograma de trabajo para la Copa del Mundo. Hará base en Kansas y disputará dos amistosos antes del debut ante Argelia.

Hoy 21:40

Con la lista definitiva de 26 jugadores ya confirmada, la Selección Argentina tiene prácticamente diagramada toda su agenda para el Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni hará base en Kansas, desde donde se trasladará a cada una de las sedes de sus partidos durante la fase de grupos.

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La delegación argentina se instalará en el Sporting KC Training Centre, un moderno complejo inaugurado en 2018 y perteneciente al club Sporting Kansas City. El predio cuenta con varias canchas de entrenamiento y está ubicado entre los ríos Kansas y Missouri, en el área metropolitana de la ciudad.

La elección de Kansas responde a una planificación estratégica de la AFA, ya que la ciudad se encuentra en una ubicación central que facilita los desplazamientos dentro de Estados Unidos.

El hotel elegido por la Selección

Durante su estadía en Norteamérica, la Albiceleste se hospedará en el Hotel Origin, un moderno establecimiento inaugurado en 2023 que fue acondicionado especialmente para recibir al plantel.

Entre las remodelaciones realizadas se destaca la construcción de un gimnasio de grandes dimensiones para uso exclusivo de los futbolistas.

Además, el hotel está ubicado a unos 20 minutos del centro de entrenamiento y se espera que también se convierta en un punto de encuentro para los hinchas argentinos que acompañarán al equipo.

Los amistosos antes del Mundial

La Selección viajará en las próximas horas a Estados Unidos y comenzará los entrenamientos el próximo lunes en Kansas.

El cronograma contempla prácticas diarias hasta el jueves, antes de emprender viaje hacia Texas.

El sábado, Argentina disputará su primer amistoso preparatorio frente a Honduras en la ciudad de College Station.

Posteriormente, el plantel permanecerá en territorio texano y luego viajará a Alabama, donde enfrentará a Islandia el martes 9 de junio en la ciudad de Auburn.

El camino en la fase de grupos

Tras el segundo amistoso, el seleccionado regresará a Kansas para ultimar detalles de cara al debut mundialista.

El estreno será el 16 de junio frente a Argelia, en el Kansas City Stadium.

Luego, la Albiceleste viajará nuevamente a Texas para medirse ante Austria el 22 de junio en Arlington.

Después de ese encuentro, el equipo regresará a Kansas y repetirá la misma logística para el último compromiso de la fase de grupos.

El tercer partido será frente a Jordania, el 27 de junio, también en Arlington.

La base hasta las instancias decisivas

La idea del cuerpo técnico es mantener a la delegación instalada en Kansas durante toda la primera parte del torneo e incluso permanecer allí hasta una eventual clasificación a los cuartos de final.

Con la logística definida, los amistosos programados y la ilusión renovada, la Scaloneta ya tiene trazado el camino que buscará conducirla hacia la defensa del título obtenido en Qatar 2022.