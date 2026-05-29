Norma Fuentes se despidió con un balance de gestión y destacó los avances logrados en la Capital

En su último mensaje anual ante el Concejo Deliberante, la intendente repasó obras, programas sociales y mejoras en servicios públicos. También cuestionó las políticas económicas nacionales y agradeció el acompañamiento de su equipo.

Hoy 22:22

La intendente de la ciudad Capital, Norma Fuentes, brindó este viernes su último mensaje anual ante el Concejo Deliberante, en una sesión especial cargada de emoción en la que realizó un extenso balance de gestión, destacó los principales logros alcanzados durante sus años al frente del municipio y cerró su discurso entre lágrimas agradeciendo a los vecinos y a su equipo de trabajo.

Ante concejales, autoridades provinciales, representantes de instituciones y vecinos, la jefa comunal inició su exposición repasando las obras ejecutadas y los proyectos que continúan en marcha, al tiempo que realizó un análisis del contexto económico nacional.

Fuentes sostuvo que, pese a las dificultades económicas y a la reducción de recursos, la ciudad logró sostener un proceso de crecimiento y desarrollo. En ese marco, cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno nacional y aseguró que tuvieron consecuencias negativas sobre el empleo y la economía de las familias argentinas.

Durante su mensaje también destacó las políticas impulsadas por la provincia en materia salarial y social, haciendo referencia a los incrementos otorgados a trabajadores estatales, docentes y a los bonos extraordinarios destinados a acompañar el poder adquisitivo de los empleados públicos.

En materia educativa, resaltó la incorporación de equipamiento para establecimientos escolares y la inauguración de un nuevo jardín de infantes en el barrio Saint Germain. Además, valoró las acciones preventivas desarrolladas para combatir el dengue, entre ellas los operativos permanentes de fumigación en espacios públicos, instituciones educativas, parques y plazas.

La intendente hizo especial hincapié en las políticas sociales impulsadas por el municipio. Mencionó campañas de concientización sobre violencia de género, derechos de las mujeres, autismo, primeras infancias, bullying y otras problemáticas que afectan a la comunidad, además de las visitas territoriales y capacitaciones desarrolladas en distintos barrios de la ciudad.

Otro de los puntos destacados fue la recuperación y creación de espacios verdes. Según indicó, durante la gestión se alcanzaron más de 60 hectáreas de plazas recuperadas y nuevos parques para el disfrute de los vecinos.

También remarcó las iniciativas vinculadas a la promoción de derechos ciudadanos, el fortalecimiento de actividades deportivas y recreativas para personas de todas las edades y el avance en la incorporación de nuevas tecnologías para agilizar trámites y mejorar los servicios municipales.

En el área de salud, señaló que se fortaleció la atención en centros sanitarios mediante capacitaciones, incorporación de equipamiento y mejoras en la infraestructura destinada a la atención de los vecinos.

Fuentes destacó además el acompañamiento a emprendedores y productores locales mediante capacitaciones, talleres de educación financiera y espacios de comercialización. Asimismo, valoró las políticas orientadas a las juventudes, la protección ambiental y el bienestar animal.

Entre las obras más importantes, mencionó la creación de la Oficina de Ayuda al Ciudadano, la inauguración del nuevo edificio de la Dirección de Parques y Paseos y la incorporación de colectivos eléctricos conducidos por mujeres capacitadas, una iniciativa que busca reducir la contaminación ambiental y sonora.

La modernización del alumbrado público también ocupó un lugar central en su balance. La intendente informó que cerca del 80% de las luminarias de la ciudad ya fueron reemplazadas por tecnología LED y que la totalidad de los semáforos fue modernizada.

Además, enumeró trabajos de pavimentación, construcción de alcantarillas, mantenimiento de desagües, reparación de veredas y colocación de rampas para mejorar la accesibilidad en distintos sectores de la Capital.

Sobre el final de su intervención, la intendente reconoció que aún quedan desafíos pendientes, pero destacó los avances alcanzados durante su gestión. “Detrás de cada resultado hubo esfuerzo, compromiso y trabajo”, expresó.

Visiblemente emocionada, Fuentes agradeció la confianza depositada por los vecinos y el acompañamiento de quienes integraron su equipo de gobierno. Entre lágrimas, sostuvo que fue un honor trabajar por la ciudad y llamó a continuar construyendo una Capital cada vez más inclusiva, moderna y preparada para el futuro.

“Gracias por darme la oportunidad de trabajar por esta ciudad”, expresó en uno de los momentos más emotivos de la jornada, antes de cerrar su último mensaje anual.