Norma Fuentes cuestionó las políticas de Milei y defendió el equilibrio fiscal municipal

En su último mensaje anual ante el Concejo Deliberante, la intendente capitalina sostuvo que la situación económica nacional impactó en el consumo, el empleo y los ingresos municipales.

Hoy 20:07

La intendente de la Capital, Norma Fuentes, dedicó los primeros tramos de su mensaje anual ante el Concejo Deliberante a realizar un fuerte análisis de la situación económica nacional y cuestionó las políticas impulsadas por el gobierno del presidente Javier Milei, al considerar que tuvieron consecuencias negativas sobre las provincias y los municipios.

En el inicio de su discurso, la jefa comunal afirmó que el balance de gestión es positivo, aunque advirtió que desde diciembre de 2023 la ciudad debió afrontar un escenario complejo como consecuencia de las medidas económicas implementadas por la administración nacional.

"La situación económica se fue agravando y se manifiesta en el humor social como consecuencia de la recesión y la baja en el consumo", expresó.

Fuentes sostuvo que las políticas nacionales impactan directamente en áreas sensibles como la seguridad alimentaria, la protección social y la salud, y cuestionó los indicadores exhibidos por el Gobierno nacional.

"Nos dicen que el esquema económico es un éxito y celebran un superávit fiscal donde a los jubilados se los exprime cada día", afirmó ante los concejales y autoridades presentes.

"La deuda pública sigue escalando"

Durante su intervención, la intendente también hizo referencia al endeudamiento nacional y citó conceptos del fallecido papa Francisco vinculados a la construcción de una economía más inclusiva.

"El papa Francisco hizo un llamado a construir una economía humana, una economía justa", recordó.

En ese sentido, cuestionó que "la deuda pública argentina sigue escalando en miles de millones de dólares" y advirtió que ese proceso representa una carga para el futuro del país.

"Este endeudamiento es una condena que deberán pagar generaciones y generaciones de argentinos", sostuvo.

Menos recursos y medidas de contención

La mandataria municipal señaló además que los recortes dispuestos por la Nación tuvieron un impacto directo en las finanzas de la comuna.

Según precisó, durante el último año los recursos municipales registraron una caída real equivalente a 37 mil millones de pesos, cifra que comparó con el costo de pavimentar 364 cuadras.

Frente a ese escenario, anunció la continuidad de medidas de austeridad y administración de los recursos.

"La compleja situación económica y financiera nacional nos obliga a adoptar medidas excepcionales para evitar que el equilibrio fiscal de la Municipalidad sea impactado", señaló.

Por ello, confirmó que se decidió prorrogar hasta el 31 de diciembre las medidas de control y contención del gasto público, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de los servicios municipales.

Obras, empleo y política salarial

Pese al contexto económico, Fuentes destacó que la Municipalidad mantuvo la ejecución de infraestructura y servicios.

"A pesar de que los recursos que nos correspondían fueron recortados, seguimos desarrollando infraestructura y servicios. Lo más importante es que lo hicimos manteniendo el equilibrio fiscal, sin caer en el endeudamiento", afirmó.

En otro tramo del mensaje indicó que desde mayo del año pasado se realizaron 330 licitaciones públicas y advirtió que la caída del empleo fue uno de los efectos más preocupantes del contexto económico nacional.

No obstante, resaltó las políticas implementadas en Santiago del Estero para sostener la actividad económica y el empleo, así como las mejoras salariales otorgadas a los trabajadores municipales.

Detalló que entre abril de 2025 y marzo de 2026 se abonaron distintos bonos extraordinarios y que posteriormente se dispuso un incremento acumulado del 42,4% en los haberes básicos para el personal de planta permanente y temporaria.

"Estos números, que efectivamente contrarrestan la inflación, reflejan una política de actualización sistemática", dijo la intendente durante su último mensaje anual ante el Concejo Deliberante como jefa comunal de la Capital.