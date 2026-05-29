Marixa Balli rememora a Rodrigo Bueno en su cumpleaños 53

Marixa Balli homenajeó a Rodrigo Bueno en su 53 cumpleaños durante el programa Corta por Lozano, compartiendo historias inéditas sobre su relación y su legado musical.

Hoy 19:22

Marixa Balli, reconocida figura del espectáculo argentino, recordó con nostalgia al icónico cantante de cuarteto, Rodrigo Bueno, en el marco de su cumpleaños número 53. Durante su aparición en el programa Corta por Lozano, la vedette compartió anécdotas sobre su relación con el artista, destacando cómo su amor transformó su vida.

En una emotiva intervención, Balli también abordó la controversia que rodea la muerte de Rodrigo, un tema que todavía le genera un profundo impacto emocional. “Lo que viví con él fue un amor verdadero, a pesar de lo que la gente pueda pensar”, expresó, dejando claro que su conexión iba más allá de los rumores.

La artista criticó la representación de su personaje en la película El Potro: Lo mejor del amor, donde consideró que se le dio un rol desvirtuado. “En la película me trataron re mal, como una put...”, afirmó, refiriéndose a la forma en que se retrató su relación con Rodrigo.

Balli recordó con cariño su primera visita a Córdoba para conocer a Rodrigo, quien en ese momento comenzaba a destacar en el ámbito musical. “Viví momentos muy especiales con Rodrigo y aprendí mucho de la bailanta”, señaló, enfatizando el impacto que tuvo en su carrera.

El carisma de Rodrigo Bueno también fue un tema recurrente en la charla. “Llegaba a los bailes en una van decorada con dibujos de Disney, era su sello personal”, relató Balli, describiendo la locura que generaba su llegada entre sus fans.

Marixa compartió un divertido recuerdo de su primer encuentro con Rodrigo, donde confesó haber sentido un flechazo inmediato. “Dije: ‘Cupido, ¿qué hiciste? Me habías clavado una flecha tamaño como el choripán que acabamos de comer’”, recordó entre risas, resaltando la conexión instantánea que sintió.

El inicio de su relación estuvo marcado por un episodio inolvidable durante el rodaje del videoclip La chica del ascensor, donde improvisaron un beso que duró cuarenta minutos. “No nos separábamos, estaba muerta de amor, no me importaba nada”, concluyó Balli, rememorando ese apasionado momento.