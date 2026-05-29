Moda y solidaridad: este domingo realizarán un desfile para ayudar a pacientes cardíacos santiagueños

La Asociación Protección al Enfermo Cardíaco (PEC) organizará este domingo un evento benéfico en el Santiago Lawn Tennis Club.

Hoy 19:34

La Asociación Protección al Enfermo Cardíaco (PEC) llevará adelante este domingo 31 de mayo un desfile solidario denominado "Una tarde diferente", con el objetivo de recaudar fondos para continuar brindando apoyo a pacientes cardíacos santiagueños que necesitan ser derivados a otras provincias para tratamientos y controles médicos.

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El evento comenzará a las 17 horas en las instalaciones del Santiago Lawn Tennis Club, ubicadas en el Parque Aguirre, y contará con la organización de una reconocida academia de modelos de la provincia.

Durante la jornada se presentarán las principales tendencias de moda otoño 2026 para mujeres, hombres y niños, además de propuestas relacionadas con accesorios, lentes y otros productos vinculados al mundo de la moda.

Desde la entidad destacaron que la totalidad de lo recaudado será destinada a PEC, institución que desde hace 59 años acompaña y asiste a enfermos cardíacos derivados por el Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) para recibir atención especializada fuera de Santiago del Estero.

Una tarde para colaborar con una causa solidaria

La entrada tendrá un valor de $10.000 y no incluirá consumición. Además del desfile, los asistentes podrán participar de sorteos por importantes premios donados por comercios santiagueños que decidieron sumarse a la iniciativa.

Los organizadores señalaron que la propuesta busca combinar moda, entretenimiento y compromiso social, generando un espacio de encuentro para colaborar con una institución que desde hace décadas trabaja junto a familias santiagueñas que atraviesan situaciones complejas vinculadas a la salud.

Con esta actividad, PEC espera sumar recursos que permitan sostener su tarea solidaria y continuar brindando asistencia a quienes deben trasladarse fuera de la provincia para acceder a tratamientos cardíacos especializados.