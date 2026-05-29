Kicillof cargó contra Milei y advirtió: “El verdadero riesgo es el Riesgo Milei”

El gobernador bonaerense cerró un congreso sobre empleo en Mar del Plata y cuestionó las políticas económicas nacionales. Estuvo acompañado por dirigentes sindicales y referentes del peronismo.

Hoy 20:03

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes el cierre del primer Congreso Bonaerense de Trabajo en Mar del Plata, donde lanzó fuertes críticas al gobierno de Javier Milei y advirtió sobre las consecuencias que, a su criterio, tienen las medidas económicas impulsadas por la administración nacional.

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Durante su discurso, el mandatario provincial sostuvo que “el verdadero riesgo es el Riesgo Milei” y cuestionó el rumbo económico del país, al considerar que está afectando a la producción, las empresas y el mercado laboral.

El encuentro, organizado por el Ministerio de Trabajo bonaerense junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), reunió durante dos jornadas a representantes sindicales, empresarios, académicos y funcionarios para debatir propuestas vinculadas al empleo y al desarrollo productivo.

Kicillof aseguró que la economía atraviesa un proceso de deterioro que impacta directamente sobre la actividad privada y el trabajo formal. En ese sentido, afirmó que miles de empresas dejaron de operar en el último tiempo y señaló que se registró una importante pérdida de puestos laborales en distintos sectores productivos.

Además, sostuvo que las actividades que muestran crecimiento están concentradas en áreas que, según indicó, tienen una baja capacidad para generar empleo, mientras que rubros como la industria, el comercio y la construcción atraviesan un escenario adverso.

El gobernador también acusó al Gobierno nacional de impulsar un esquema de precarización laboral y de debilitar el entramado productivo argentino. Según expresó, la caída del empleo registrado y de los ingresos responde a decisiones económicas deliberadas y no a efectos colaterales del programa de ajuste.

Otro de los ejes de sus críticas estuvo dirigido a la apertura económica y a la política industrial de la Casa Rosada. Kicillof afirmó que la administración nacional está favoreciendo un modelo que perjudica a la producción local y pone en riesgo sectores estratégicos para el desarrollo del país.

La actividad contó con la participación de destacados dirigentes sindicales, entre ellos Héctor Daer, Octavio Argüello y Hugo Moyano, quienes forman parte del espacio de apoyo político y gremial que acompaña al gobernador en su proyección hacia los próximos años.

En paralelo, se realizó la primera reunión del Consejo Bonaerense del Trabajo, un ámbito institucional integrado por representantes de los 135 municipios, cámaras empresarias y organizaciones sindicales con el objetivo de diseñar políticas vinculadas al empleo y la producción.

Sobre el final de su exposición, Kicillof reivindicó el papel de los trabajadores, la industria nacional y la educación como pilares para el crecimiento económico. Además, llamó a fortalecer la participación de los distintos sectores productivos y sociales en la construcción de un proyecto de desarrollo.

Del acto también participaron ministros del gabinete provincial, legisladores, intendentes y referentes políticos del peronismo bonaerense, en una jornada que dejó fuertes definiciones políticas de cara al escenario nacional.