Condenaron a los jóvenes que planearon un atentado contra los conciertos de Taylor Swift en Viena

La Justicia austríaca impuso penas de hasta 15 años de prisión a los acusados de organizar un ataque terrorista que obligó a cancelar tres shows de la artista en 2024.

Hoy 20:04

La Justicia de Austria condenó a dos jóvenes acusados de planificar un atentado terrorista contra los recitales que la cantante Taylor Swift tenía programados en Viena durante su gira mundial The Eras Tour.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los imputados, ambos de 21 años, recibieron penas de 15 y 12 años de prisión por su participación en una presunta trama de inspiración yihadista que fue desbaratada por las fuerzas de seguridad antes de que pudiera concretarse.

El principal acusado, identificado como Beran A., fue sentenciado a 15 años de cárcel tras admitir su responsabilidad en la planificación del ataque. Durante el proceso judicial expresó arrepentimiento y pidió disculpas por sus acciones. El segundo condenado, Arda K., recibió una pena de 12 años de prisión. Las sentencias aún pueden ser apeladas.

La amenaza terrorista había generado una fuerte conmoción en agosto de 2024, cuando las autoridades detectaron indicios de un posible atentado contra los espectáculos previstos en el estadio Ernst Happel de Viena. Como medida preventiva, los tres conciertos fueron suspendidos para garantizar la seguridad del público, los artistas y el personal involucrado en la organización.

En aquel momento, la empresa promotora del evento informó que la cancelación se produjo luego de que las autoridades confirmaran la existencia de un plan terrorista vinculado a los shows de la estrella estadounidense.

La investigación posterior permitió reforzar las sospechas de los investigadores. Durante los allanamientos realizados en los domicilios de los acusados se encontraron explosivos y otros elementos considerados relevantes para la causa, lo que fortaleció la hipótesis de que el ataque se encontraba en una etapa avanzada de preparación.

La decisión judicial pone fin a uno de los casos más resonantes vinculados a la seguridad de grandes eventos musicales en Europa durante los últimos años. La rápida intervención policial evitó que el presunto atentado se concretara y permitió neutralizar una amenaza que tenía como objetivo uno de los espectáculos más convocantes del mundo.

Los conciertos formaban parte de The Eras Tour, la gira internacional con la que Taylor Swift recorrió distintos países y que se convirtió en uno de los fenómenos musicales más exitosos de la última década.