Conmoción en Bandera Bajada: un niño murió antes de ser derivado al Cepsi y la Justicia investiga las causas

El menor estaba internado en el hospital zonal por un cuadro de deshidratación y síndrome febril. Falleció tras sufrir una convulsión y un paro cardiorrespiratorio cuando era preparado para ser derivado a la Capital.

Hoy 19:54

La muerte de un niño en el Hospital Zonal de Bandera Bajada, departamento Figueroa, es investigada por la Justicia luego de que el menor sufriera una descompensación cuando estaba por ser trasladado de urgencia al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) de Santiago del Estero.

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El hecho salió a la luz cerca de las 11.10 de este jueves, cuando personal de la Subcomisaría de Bandera Bajada fue requerido de urgencia en el nosocomio debido a incidentes generados por familiares tras conocerse el fallecimiento.

Según informaron fuentes policiales, el menor, de apellido Olivera y domiciliado en La Invernada Norte, se encontraba internado desde la madrugada por un cuadro de deshidratación y síndrome febril.

De acuerdo con el informe policial, el médico de guardia al examinar al paciente durante la mañana decidió ordenar su derivación urgente al Cepsi. Sin embargo, cuando el niño ya se encontraba en el interior de la ambulancia para iniciar el traslado, sufrió una convulsión.

Ante la emergencia, el médico y el personal de enfermería iniciaron maniobras de reanimación, pero el paciente presentó un paro cardiorrespiratorio y falleció en el lugar.

La versión de la familia

Por su parte, el padre del menor, Martín Isidro Roldán, manifestó a los efectivos policiales que su hijo se encontraba enfermo desde el miércoles 27 de mayo, con vómitos, y que había sido atendido previamente en el hospital.

Según relató, durante la madrugada del jueves volvió a ser llevado al centro de salud porque continuaba con malestar y fue internado. Además, sostuvo que durante la mañana el niño había desayunado y manifestado deseos de regresar a su casa.

El progenitor también indicó que observó que una enfermera habría colocado un medicamento en el suero cuando el menor ya estaba dentro de la ambulancia y que, posteriormente, comenzó a convulsionar.

Amplia investigación judicial

Tras tomar conocimiento del caso, la fiscal de turno de Delitos Comunes, Luciana Jacobo, dispuso una serie de medidas investigativas para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Entre las directivas ordenadas se encuentran la intervención de Criminalística, el traslado del cuerpo a la morgue judicial, el examen cadavérico por parte del médico de Policía y la recepción de testimonios a médicos, enfermeros y al chofer de la ambulancia.

Además, se solicitó la entrega voluntaria de la historia clínica, los medicamentos y sueros utilizados, así como registros fotográficos de los libros de guardia e internación.

También se ordenó a la Brigada de Investigaciones realizar entrevistas, relevar cámaras de seguridad y avanzar con otras tareas de campo para reconstruir lo ocurrido.