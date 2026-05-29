Batacazo histórico en Roland Garros: Fonseca remontó dos sets y eliminó a Djokovic

El brasileño de apenas 19 años protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo al vencer al serbio tras casi cinco horas de juego y avanzar a octavos de final.

Hoy 19:29

Joao Fonseca escribió una página histórica en Roland Garros 2026. El joven tenista brasileño de 19 años eliminó a Novak Djokovic en la tercera ronda tras una remontada memorable y se clasificó por primera vez a los octavos de final del Grand Slam parisino.

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En un partido que se extendió durante casi cinco horas, Fonseca se impuso por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5, luego de recuperarse de una desventaja de dos sets frente a uno de los máximos referentes de la historia del tenis.

Durante los primeros parciales, Djokovic parecía encaminarse a una victoria sin mayores sobresaltos. El serbio aprovechó su experiencia y mostró solidez desde el fondo de la cancha para quedarse con los dos primeros sets por 6-4.

Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar a partir del tercer parcial. Fonseca elevó notablemente su nivel, adoptó una postura más agresiva y empezó a sacar provecho del desgaste físico de su rival.

El brasileño descontó con un sólido 6-3 y mantuvo la intensidad en el cuarto set, donde logró igualar el encuentro tras imponerse por 7-5.

La definición fue dramática. En el quinto set, Djokovic consiguió quebrar primero y parecía recuperar el control del partido, pero Fonseca volvió a reaccionar con personalidad y determinación.

El joven sudamericano recuperó la desventaja y terminó cerrando una victoria histórica con tres aces consecutivos que desataron la ovación del público parisino.

Con este triunfo, Fonseca firma la mejor actuación de su carrera y se convierte en una de las grandes revelaciones del torneo.

Otros resultados destacados

En otro de los encuentros de la jornada, Jakub Mensik derrotó al australiano Alex de Miñaur por 0-6, 6-2, 6-2 y 6-3, logrando su clasificación a la cuarta ronda.

Además, el español Rafa Jódar consiguió el mejor resultado de su carrera en un Grand Slam al vencer a Alex Michelsen en cinco sets y avanzar por primera vez a la segunda semana de Roland Garros.