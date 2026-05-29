En vivo: Norma Fuentes brinda este viernes su último mensaje anual como intendente ante el Concejo Deliberante

La jefa comunal expondrá este viernes un balance de gestión y anunciará proyectos para la ciudad. Será su última presentación de este tipo al frente del municipio capitalino, ya que este año concluye su segundo mandato consecutivo.

Hoy 18:35

La intendente de la ciudad Capital, Norma Fuentes, brinda este viernes su mensaje anual ante el Concejo Deliberante de Santiago del Estero, en cumplimiento de lo establecido por la Carta Orgánica Municipal.

La sesión especial se desarrolla con la presencia de concejales, funcionarios del cuerpo deliberativo, autoridades provinciales, representantes de distintas instituciones y vecinos de la ciudad.

Como ocurre cada año, la jefa comunal realiza un balance de la gestión municipal, repasando las principales acciones impulsadas en áreas como obras públicas, servicios urbanos, planificación de la ciudad y administración económica.

Además, se espera que durante su exposición detalle el estado de ejecución de distintos proyectos y anuncie nuevas iniciativas destinadas a diversos sectores de la Capital.

La convocatoria para la sesión especial fue aprobada durante la última reunión legislativa del Concejo Deliberante, donde también se trataron iniciativas vinculadas al transporte público, urbanismo, reconocimientos institucionales y obras para distintos barrios de la ciudad.

Un mensaje con valor institucional y político

El discurso de este viernes tendrá un significado especial, ya que será el último mensaje anual de Norma Fuentes como intendente de la Capital.

La actual mandataria municipal transita el último año de su segundo mandato consecutivo al frente del municipio y, de acuerdo con el cronograma electoral vigente, en los comicios previstos para el 2 de agosto se elegirá a quien la sucederá en el cargo.

Por ese motivo, además del balance de gestión, existe expectativa sobre las definiciones y anuncios que pueda realizar respecto de las obras y proyectos que marcarán el tramo final de su administración.