Caso Agostina Vega: intenso rastrillaje en un descampado tras una pista sobre la adolescente desaparecida en Córdoba

La investigación por la desaparición de la adolescente sumó nuevos operativos en el sur de la capital cordobesa. La Justicia ordenó peritajes en la vivienda del único detenido y el fiscal aseguró que la búsqueda continúa "con y sin vida".

Hoy 18:12

La investigación por la desaparición de Agostina Vega avanza con nuevos procedimientos y rastrillajes en distintos sectores de la ciudad de Córdoba, mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió con la adolescente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Por orden del fiscal Raúl Garzón, durante las últimas horas se desplegó un importante operativo en el barrio Ampliación Ferreyra, donde efectivos policiales y equipos especializados realizaron tareas de búsqueda en un predio de aproximadamente 200 hectáreas.

La medida fue impulsada a partir de una pista que ubicaría al detenido Claudio Gabriel Barrelier en esa zona del sur de la capital cordobesa antes de su arresto y después de que fuera registrado ingresando a su vivienda junto a la joven.

En paralelo, la fiscalía dispuso un nuevo procedimiento en la casa del acusado, donde peritos trabajaron en la recolección de huellas y otros elementos que puedan aportar información relevante para la causa.

Según trascendió, los investigadores detectaron movimientos considerados sospechosos durante la madrugada, lo que motivó nuevas diligencias y el refuerzo de las tareas de búsqueda.

"Se busca con y sin vida"

El fiscal Garzón se presentó en los operativos y brindó declaraciones a la prensa sobre el estado de la investigación.

"La búsqueda es intensa y sin parar. Trabajamos día y noche", afirmó el funcionario judicial, quien además remarcó que los investigadores continúan avanzando "hacia la verdad" a partir de las pruebas reunidas hasta el momento.

En ese contexto, confirmó que también se encuentra bajo análisis un vehículo hallado durante las pesquisas, motivo por el cual se desarrollan operativos simultáneos en los barrios Ferreyra y José Ignacio Díaz.

Respecto a las imágenes incorporadas al expediente, el fiscal sostuvo que "la prueba indica que es Agostina", en referencia al video que forma parte de los elementos evaluados por los investigadores.

La causa continúa con la toma de testimonios, el análisis de evidencia y distintas líneas investigativas que no descartan nuevas medidas judiciales e incluso posibles detenciones en las próximas horas.