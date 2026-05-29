Independiente BBC no jugará la próxima edición de la Liga Argentina de Básquet

El club confirmó que no participará de la temporada 2026/27 por motivos económicos. Pondrá el foco en el fortalecimiento institucional y las divisiones formativas.

Hoy 18:59

Independiente BBC confirmó oficialmente que no participará de la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquet, una decisión que marca el final de una década de presencia ininterrumpida en la segunda categoría del básquet nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde la institución explicaron que la medida responde a la compleja situación económica que atraviesa el país y a la falta de una política deportiva que permita sostener la competencia profesional en las actuales condiciones.

De esta manera, el conjunto santiagueño dejará vacante una plaza que defendió durante los últimos diez años, período en el que logró consolidarse como uno de los protagonistas de la categoría y alcanzar su mejor actuación histórica al llegar a las Finales de la Conferencia Norte en la temporada 2024/25.

El presidente del club, Carlos Basualdo, expresó su pesar por la decisión, aunque remarcó que la prioridad es garantizar la estabilidad de la institución. "Estamos muy tristes por esta situación, pero hay que cuidar al club y no arriesgar en tiempos tan difíciles", sostuvo.

El dirigente también agradeció el respaldo recibido durante estos años por parte de distintos sectores que acompañaron el proyecto deportivo. "Agradezco profundamente al Gobierno de la Provincia, al Gobierno de la Ciudad de Santiago del Estero y a todos los sponsors por estos años de confianza y apoyo permanente", manifestó.

Asimismo, Basualdo envió un mensaje a los simpatizantes del club y pidió comprensión frente a una medida que busca preservar el futuro de la entidad. "A los hinchas les pedimos que sepan entender esta situación, en la cual vamos a seguir cuidando las arcas de la institución", afirmó.

Con el cese temporal de su participación en la competencia profesional, el Gigante de calle Salta enfocará sus esfuerzos en el fortalecimiento de su estructura institucional, el desarrollo de las divisiones inferiores y la preservación de su patrimonio.

La noticia representa un fuerte golpe para el deporte santiagueño, ya que Independiente BBC era el único representante de la provincia en la Liga Argentina, categoría en la que compitió de manera ininterrumpida durante la última década.