La Mental Health Foundation del Reino Unido revela que un 75% de la población siente estrés abrumador, lo que indica la urgencia de adoptar cambios en nuestra rutina diaria.

Hoy 19:01

La Mental Health Foundation del Reino Unido ha identificado que un alarmante 75% de la población se siente abrumada por el estrés, lo que subraya la necesidad de implementar cambios significativos en nuestra vida cotidiana.

Para abordar este desafío, hemos consultado a expertos en bienestar que ofrecen estrategias efectivas para gestionar el estrés de manera saludable.

Una de las recomendaciones más destacadas es cambiar tus ondas cerebrales. Según Daniel Sáez Cortell, director de bienestar en la Zem Wellness Clinic en España, “los avances en el ámbito del bienestar han abierto nuevos caminos que nos ayudan a transformar el estrés en una oportunidad de crecimiento”.

Además, Sáez Cortell enfatiza que es posible acceder a estados de ondas cerebrales específicos a través de estímulos visuales y auditivos personalizados que promueven momentos de calma mental.

Otra recomendación valiosa proviene de Sarah Jones St John, fundadora del club de bienestar Grey Wolfe en Londres, quien señala que “la soledad es realmente la esencia de la salud holística”.

Incorporar momentos de soledad real en nuestra rutina diaria puede facilitar la claridad mental y prevenir futuras dolencias.

También es crucial programar descansos regulares, tal como indica Patience Sangwa, naturópata en Chiva-Som de Tailandia, quien afirma que “el estrés suele ser consecuencia de una sobrecarga de actividades”.

Finalmente, la salud intestinal juega un papel fundamental en la salud mental. Según Gopal Kumar, de Kamalaya, “una dieta rica en nutrientes puede ayudar al eje intestino-cerebro”, lo que influye positivamente en los niveles de estrés.