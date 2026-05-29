“Qué lindo estar en casa otra vez”: Cuti Romero se sumó a la Selección y sueña con el Mundial

El defensor campeón del mundo ya trabaja bajo las órdenes de Lionel Scaloni y avanza en la recuperación de la lesión que había encendido las alarmas en la previa de la Copa del Mundo.

Hoy 18:03

Cristian "Cuti" Romero ya se encuentra junto a la Selección Argentina y comenzó a trabajar bajo las órdenes de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026, renovando la ilusión de los hinchas argentinos a pocos días del debut en la Copa del Mundo.

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El defensor arribó al país luego de viajar de urgencia a Inglaterra para acompañar a sus compañeros del Tottenham en la última fecha de la Premier League, donde el conjunto londinense logró asegurar su permanencia en la máxima categoría.

Una vez instalado en el predio de la AFA en Ezeiza, el zaguero compartió un mensaje que rápidamente se viralizó entre los fanáticos.

“Qué lindo estar en casa otra vez”, escribió Romero al sumarse a la concentración de la Albiceleste.

La presencia del cordobés genera tranquilidad en el cuerpo técnico, especialmente después de la preocupación que había provocado la lesión sufrida semanas atrás.

El actual tercer capitán del seleccionado, por detrás de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, atraviesa la etapa final de recuperación de un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, una molestia que había puesto en duda su presencia en la cita mundialista.

Sin embargo, la evolución viene siendo favorable y todo indica que llegará en condiciones para el inicio del torneo.

Desde el cuerpo técnico mantienen el optimismo y esperan contar con una de las piezas fundamentales de la defensa argentina desde los primeros compromisos del certamen.

La Selección Argentina comenzará su camino en el Mundial cuando enfrente a Argelia el próximo 16 de junio, desde las 22, en el Kansas City Stadium.

Con el regreso de Romero a los entrenamientos, Scaloni suma una pieza clave en la recta final de la preparación y recupera a uno de los líderes futbolísticos de un equipo que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022.