El Consejo de la Magistratura definió las fechas de examen para cubrir cargos en la Cámara Civil y Comercial

Los aspirantes al Concurso N° 130/26 para Vocales de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial rendirán las evaluaciones oral y escrita durante junio.

Hoy 18:01

El Consejo de la Magistratura de Santiago del Estero, bajo la coordinación del Dr. Eduardo Federico López Alzogaray, definió el cronograma de evaluaciones para el Concurso N° 130/26, destinado a cubrir cargos de Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

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De acuerdo con la resolución difundida por el organismo, el Examen Escrito se llevará a cabo el próximo martes 17 de junio, mientras que el Examen Oral fue programado para el lunes 22 de junio.

Las autoridades informaron que los postulantes serán notificados oportunamente sobre el lugar y horario de cada instancia a través de los canales oficiales del Consejo de la Magistratura.

Asimismo, se indicó que el cronograma correspondiente a los demás concursos que actualmente se encuentran en trámite será dado a conocer en las próximas semanas por los mismos medios institucionales.

La medida forma parte del proceso de selección que lleva adelante el organismo para la cobertura de cargos en el Poder Judicial de la provincia, mediante evaluaciones destinadas a valorar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes.