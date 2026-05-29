Detención de hermanos por violento robo en verdulería de Tucumán

Dos hermanos están detenidos por un violento robo en una verdulería de Tucumán, donde agredieron a la víctima y sustrajeron dinero y un celular, lo que llevó al Ministerio Fiscal a solicitar su permanencia en prisión.

Hoy 17:40

El caso de los hermanos Juárez está siendo investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos IV, bajo la dirección de Carlos Saltor, con la representación del auxiliar de fiscal, Alfredo Palacios, quien solicitó la prórroga de las medidas de coerción.

Las detenciones de Emanuel “Sabio” Juárez y Ramiro Juárez ocurrieron el 14 de abril, luego de que se llevaran a cabo una serie de allanamientos durante la investigación judicial relacionada con el caso.

El violento asalto tuvo lugar el 25 de marzo a las 12:30 horas, cuando una empleada estaba atendiendo la verdulería situada en avenida Jujuy y calle Matheu, en Villa Alem, al sur de San Miguel de Tucumán.

En ese momento, los hermanos Juárez, acompañados por una menor, llegaron en una motocicleta y agredieron a la víctima con golpes de puño, despojándola de un teléfono celular y de $100.000 en efectivo.

Posteriormente, los delincuentes huyeron del lugar en el vehículo en el que se desplazaban, lo que motivó la inmediata intervención de las autoridades.

La acusación formal presentada por la fiscalía incluye el delito de robo en poblado y en banda, agravado por la participación de un menor en calidad de coautor, lo que llevó a solicitar la extensión de la prisión hasta el 12 de junio.

La jueza interviniente accedió a los requerimientos expuestos por el Ministerio Fiscal durante la audiencia, manteniendo así a los hermanos Juárez en prisión preventiva.